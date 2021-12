Audi eröffnet Pilot-Schnellladestation in Nürnberg

Das Laden von E-Autos gestaltet sich in vielen Großstädten schwierig. In Nürnberg auf dem Messegelände, direkt an einer der wichtigsten Einfallstraßen, der Münchner Straße, hat Audi nun ein Pilot-Projekt mit einer Schnellladestation gestartet. Sie kann sechs Elektro-Fahrzeuge gleichzeitig versorgen. Der Automobilhersteller will testen, wie das Angebot angenommen wird.

Die Ladestation steht grundsätzlich allen E-Mobil-Fahrern offen, für Audi-Kunden gibt es allerdings besondere Komfortangebote. So können sie beispielsweise die Ladestation im Vorfeld reservieren und haben in der Wartezeit Zutritt zu einer besonderen Lounge.

Bessere Versorgung in Großstädten

In den kommenden Monaten will Audi erste Erfahrungen sammeln und das Angebot nach Möglichkeit auf andere Städte ausweiten – jedenfalls wenn die Erfahrungen positiv ausfallen sollten. Besonders in Großstädten hätten die Besitzer von Elektro-Autos oft Schwierigkeiten, erklärt Florian Kehl, der bei Audi für den Bereich "High Power Charging" zuständig ist. Gerade in Peak-Zeiten nach Feierabend seien die langsameren Ladestationen in den Wohngebieten meist besetzt. "Wenn ich Pech habe, steht dann der Nachbar an der AC-Ladesäule und zwar bis zum nächsten Morgen – und wie lade ich dann mein Auto?", skizziert Kehl das Problem. Audi will mit dem Angebot einerseits Abhilfe schaffen, aber natürlich auch seine Kunden durch das besondere Komfortangebot an sich binden.

Messe-Chef sieht Imagegewinn

Für den Chef der Nürnberg Messe, Roland Fleck, ist die Kooperation mit dem Autohersteller ein Imagegewinn. Zum einen zeige sich die Messe dadurch nicht nur in den jeweiligen Ausstellungen innovativ. Zum anderen gebe es auf dem Messegelände bereits ein Elektro-Ladekonzept, das im ersten Quartal 2022 auf 50 Ladesäulen anwachsen soll. Dies bestehe allerdings aus langsamen Ladesäulen und nun kämen mit der "Audi Charging Hub" noch sechs schnelle Stationen hinzu. Dies sei ein Service für die Messebesucher, von denen immer mehr mit einem Elektrofahrzeug anreisen.

Die Audi-Schnellladestation ist innerhalb weniger Wochen geplant, genehmigt und realisiert worden. Möglich war dies, weil sie in Modulbauweise errichtet und nicht fest mit dem Erdboden verankert wurde. Daher sei sie auch schnell wieder demontierbar, erklärten die Audi-Vertreter.