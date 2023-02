Audi denkt über E-Auto-Produktion in den USA nach

Diese Nachricht könnte bei Audi in Ingolstadt für Unruhe sorgen. In einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung spricht Konzernchef-Chef Markus Duesmann über Überlegungen, künftig in den Vereinigten Staaten Elektro-Autos zu bauen. Offen sei noch, ob man eine reine Audi-Fabrik hochziehen werde oder ein gemeinsames Werk mit der Konzernmutter Volkswagen. Jedenfalls habe die Subventions-Politik Washingtons solche Pläne hochattraktiv gemacht, so Duesmann.

Fertigt Audi künftig E-Autos in USA? Noch keine Entscheidung

Bei Audi betont man, die Überlegungen Duesmanns seien noch keine konkrete Entscheidung für oder gegen eine eigene Fertigung in den USA. Da der US-Markt für den Hersteller enorm wichtig sei, spiele man regelmäßig verschiedene Szenarien durch, sagte eine Konzernsprecherin dem Bayerischen Rundfunk. Branchenkenner vermuten allerdings, dass eine solche Entscheidung bei der sogenannten Planungsrunde der Mutter VW fallen könnte, bei der sich die oberste Unternehmensführung derzeit mit der Zukunft des Konzerns beschäftigt.

In den USA locken hohe Subventionen

Mit dem "Inflation Reduction Act" fördert die Regierung Biden Investitionen zum Beispiel in Fabriken für Batterietechnik, Halbleiter und E-Autos. Die Äußerungen Duesmanns dürften Sorgen vieler Beobachter verstärken, dass weitere deutsche Firmen Fertigung in die USA verlagern könnten, wo zudem die Energiekosten erheblich unter dem deutschen Niveau liegen.

Erst in dieser Woche hatte Tesla angekündigt, Batterien künftig in den USA statt wie zuvor geplant in Brandenburg zu bauen. BASF wiederum will wegen der hohen Energiekosten eine Anlage zur Produktion von Ammoniak in Ludwigshafen schließen. Betroffen sind hunderte von Mitarbeitern.

Nervosität in Ingolstadt

Schon in der Vergangenheit hatten Audi-Investitionen in Nordamerika für Verunsicherung in der hiesigen Belegschaft gesorgt. So gab es nach dem Start einer Fabrik in Mexiko die Sorge, die dortige Produktion könnte das Stammwerk in Ingolstadt schwächen. Für zusätzliche Nervosität sorgte zuletzt ein Zitat von Audi-Vorständin Hildegard Wortmann.

Demnach existiere angesichts der Veränderungen in der Branche ein 50-prozentiges Risiko, dass es das Unternehmen in zehn Jahren nicht mehr gebe. Die jetzigen Überlegungen zu einem neuen Werk in den USA könnten diese Verunsicherung an den deutschen Heimat-Standorten verstärken.