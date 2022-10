Audi-Chef kann sich autofreie Tage und Tempolimit vorstellen

Um sich in Deutschland besser einzustimmen auf die Lage und die Notwendigkeit des Sparens, könnte es wieder autofreie Tage geben, so wie in den 1970er Jahren, meint Markus Duesmann. Offen ist der Chef der VW-Tochter Audi auch gegenüber einem Tempolimit. Man müsse umdenken, sich klar werden, dass sich das Leben ändere, sagte er der Süddeutschen Zeitung.

VDA lehnt autofreie Tage weiterhin ab

Die Aussagen des Audi-Chefs Markus Duesmann zu Tempolimit und autofreien Tagen hat man bei den Konkurrenten und auf Verbandsebene zumindest zur Kenntnis genommen. Konkret äußern zu den Vorschlägen will man sich aber weder beim Konkurrent BMW noch bei Mercedes. Was man brauche, sei ein wirksames Gesamtpaket an Maßnahmen, um einen Energienotstand abzumildern, heißt es bei den Stuttgartern auf Anfrage.

BMW verweist auf ein aktuelles Statement des Verbands der Autoindustrie VDA. Darin lehnt der Lobbyverband Fahrverbote wie in den 70er Jahren als Reaktion auf steigende Energiepreise weiterhin ab. Die Menschen seien weiter als die Politik, sie wüssten selbst, wie man klug spare. Das Fahrverhalten habe sich in den letzten Monaten bereits entsprechend entwickelt.

Der ADAC verweist darauf, dass sich Sonntagsfahrverbote schon in den 70er Jahren nicht bewährt hätten. Fahrten seien damals vom Sonntag eben auf andere Tage verschoben worden. Der Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Industrie- und Handelskammertages Manfred Gößl ist auch skeptisch. "Da spricht eben ein Unternehmensführer, der für sein Unternehmen spricht. Wir müssen nur sagen, wir müssen die gesamte Breite der Wirtschaft im Auge haben und wir wollen auch, dass die gesamte Breite der Wirtschaft von der Struktur erhalten bleibt. Und ich glaube, es tut den Leuten mal ganz gut, wenn sie übers Wochenende rauskommen und den Kopf frei kriegen."

Was bringt ein Tempolimit?

Beim Tempolimit gab es zumindest beim ADAC zuletzt Bewegung. Lehnte der Automobilclub früher Tempolimits generell ab, gibt man nun keine Empfehlung mehr ab, denn auch bei den mittlerweile 21,4 Millionen Mitgliedern gibt es offensichtlich hier kein einheitliches Bild mehr, die eine Hälfte sei für ein Tempolimit, die andere dagegen, heißt es in der Münchner Vereinszentrale.

Beim VDA will man von einem generellen Tempolimit nach wie vor nichts wissen und nennt bereits früher vorgetragene Argumente. Zum einen gebe es auf 30 Prozent der Autobahnen bereits dauerhaft oder zeitweise Tempolimits. Autobahnen seien zudem die sichersten Straßen.

Bezüglich des Klimaeffekts würden laut Unweltbundesamt 2,6 Millionen Tonnen CO2 durch ein Tempolimit von 120 eingespart – das sind gerade einmal 0,3 Prozent des deutschen Treibhausgasausstoß. Die Zahlen stammten aus Zeiten vor dem Krieg, heißt es beim VDA. Umfragen zeigten, dass schon jetzt eigenverantwortlich langsamer gefahren wird, der Effekt also voraussichtlich noch geringer wäre.