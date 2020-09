23.09.2020, 09:28 Uhr

Auch wegen Corona: Medizin-Unternehmen baut in Feuchtwangen aus

An ihrem Standort in Feuchtwangen im Lkr. Ansbach die Raumedic AG will die Kapazitäten für die Herstellung von medizinischen Schläuchen ausweiten – dafür ist auch Corona verantwortlich.