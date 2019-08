Auch Scholz will Kleinsparer vor Negativzinsen schützen

Das Bundesfinanzministerium habe eine Prüfung veranlasst, sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Dabei gehe es um die Frage, ob es der Bundesregierung überhaupt möglich sei, Kleinsparer vor Negativzinsen zu schützen.

Scholz schränkt aber ein: Die Prüfung sei kompliziert und werde deshalb auch eine gewisse Zeit dauern. Jedenfalls seien Negativzinsen "eine echte Belastung für Sparer". An die Banken appelliert der Minister, Strafzinsen möglichst zu vermeiden - auch ohne ein gesetzliches Verbot.

"Ich finde es keine gute Idee, wenn Banken Strafzinsen erheben für Guthaben auf Girokonten oder Tagesgeldkonten. Am besten wäre es, wenn die Banken das einfach lassen." Finanzminister Scholz gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe

Söder: Keine Strafzinsen auf Einlagen bis zu 100.000 Euro

Scholz reagiert mit seiner Ankündigung auf einen Vorstoß aus Bayern: Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte gefordert, dass Beträge bis 100.000 Euro grundsätzlich von Strafzinsen ausgenommen werden. Einen entsprechenden Antrag will der Freistaat in den Bundesrat einbringen.

DIW spricht von Populismus

Nicht überall kommt Söders Vorstoß gut an: Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, sagte der "Passauer Neuen Presse", die Forderung sei populistisch und gehe völlig an der Realität vorbei. Politik könne Banken nicht vorschreiben, wie sie ihr Geschäft gestalten sollen, so Fratzscher.

"Das ist ein Eingriff in die Marktwirtschaft, in Unternehmen wie Banken, der der Politik nicht zusteht." Marcel Fratzscher, Präsident des DIW

Fratzscher befürchtet, dass noch mehr Sparkassen, Volksbanken und Raiffeisen-Banken "in die Verlustzone gleiten" könnten. Im Extremfall könne das zur "Destabilisierung des deutschen Bankensystems" führen.