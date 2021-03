Auch Brauereigasthöfe bekommen nun Corona-Hilfen

Nach scharfer Kritik der Bierbranche bekommen nun auch Brauereigasthöfe Corona-Hilfen. Darauf hat sich die Bundesregierung in Abstimmung mit dem Freistaat Bayern verständigt, wie das Bundeswirtschaftsministerium mitteilte. Denn Brauereigaststätten waren bisher bei den November- und Dezemberhilfen wegen Corona leer ausgegangen. Der Grund: Brauereigaststätten gelten als Mischbetriebe. Gaststätte plus Brauerei bedeutet: zwei Einnahmequellen.

Gaststätten jetzt unabhängig von Brauerei

Nun lenkte das Bundeswirtschaftsministerium von Peter Altmaier aber ein: Künftig ist der Gaststättenanteil unabhängig von den Umsätzen des restlichen Unternehmens zu betrachten. Mischbetriebe wie Brauereigaststätten werden nun so behandelt, als handele es sich um zwei eigenständige Unternehmen. Dies betrifft etwa Braugaststätten oder Vinotheken von Weingütern.

Mit den November- und Dezember-Hilfen können Unternehmen Zuschüsse in Höhe von bis zu 75 Prozent ihres Umsatzes aus dem Vorjahr bekommen, wenn sie wegen der Pandemie zwangsweise geschlossen wurden. Künftig kann also der Gaststättenanteil – unabhängig von den Umsätzen des restlichen Unternehmens – bei den Hilfen berücksichtigt werden. Entsprechende Anträge können bis Ende April gestellt werden.

Aiwanger hatte auf Hilfen gedrängt

Zuvor hatte Bayern darauf gedrängt, dass auch Brauereigaststätten an die Hilfen kommen. Vor allem der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern hatte das vehement gefordert – mit Blick auf die vielen Brauereigaststätten in Franken.

Wirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU spricht von einem wichtigen Signal. Ministerpräsident Markus Söder dankte Peter Altmaier. "Die Brauereigaststätten stehen für unser Lebensgefühl und prägen Bayerns Kulturlandschaft! Der jetzt erleichterte Zugang zur November- und Dezemberhilfe werde helfen, die schwere Belastung durch die Corona-Pandemie zu lindern", so Bayerns Ministerpräsident.

Reaktionen auf Hilfen für Brauereigasthöfe positiv

"Es ist ein längst überfälliger Schritt", erklärte Thomas Geppert, der Geschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga Bayern. Auch der Geschäftsführer der Augsburger Riegele-Brauerei, Sebastian Priller, begrüßt die Ankündigung, dass nun auch Brauereigasthöfe Coronahilfen bekommen sollen.

Auf BR-Anfrage betont er, es sei Zeit, dass nun "endlich Brauereigaststätten wie jede andere Gastronomieeinheit" in den Genuss der November- und Dezemberhilfen kämen. Das sei für die Sicherung der Arbeitsplätze in der Branche immens wichtig, so Priller. Er hoffe, dass man nicht im Kleingedruckten unliebsame Überraschungen erleben müsse. Priller betont: "Wir sind jetzt froh, einen Hoffnungsschimmer zu haben. Wir hoffen aber noch viel mehr auf wirkliche Öffnungsperspektiven, damit das Leben wieder in normalere Bahnen übergehen kann."

Aiwanger fordert schrittweise Öffnung der Gastronomie

Auch Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) ging nach Altmaiers Ankündigung einen Schritt weiter: "Jetzt muss die schrittweise Öffnung der Gastronomie erfolgen, damit diese Traditionsbetriebe ihr Geld wieder am Markt verdienen können und nicht auf Dauer am Tropf des Steuerzahlers hängen müssen."