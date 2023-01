Nicht nur Amazon sorgt für mehr Arbeitsplätze in Ostoberfranken

Positive Nachrichten vom Arbeitsmarkt im östlichen Oberfranken: Im Bereich der Arbeitsagentur Bayreuth-Hof hat es 2022 einen überdurchschnittlichen Stellenzuwachs gegeben. Arbeitsagentur-Chef Sebastian Peine sprach von zusätzlichen 4.467 Stellen. Mit diesem Plus von 2,3 Prozentpunkten liege die Region über dem durchschnittlichen Zuwachs in Bayern.

Amazon beschäftigt 1.800 Mitarbeitende bei Hof

Verantwortlich für den Anstieg im Raum Bayreuth-Hof sei zum einen die Ansiedlung von Amazon. Der Onlinehändler beschäftigt im Gewerbegebiet Hof-Gattendorf seit der Eröffnung eines Logistikzentrums im Mai 2022 inzwischen rund 1.800 Mitarbeitende. Etwa die Hälfte davon sei zuvor arbeitslos gewesen, die andere Hälfte sei aus anderen Betrieben gewechselt, so die Bilanz von Agenturchef Peine. Neben Amazon gebe es Zuwächse vor allem auch in der verarbeitenden Industrie, der Gastronomie sowie dem Gesundheitswesen und dem Bildungsbereich.

Arbeitslosenquote: Positive Prognose bei Schlusslicht Wunsiedel

Insgesamt lag die Arbeitslosigkeit Ende 2022 im Agenturbezirk bei 3,8 Prozent. Zu diesem Bezirk zählen die Städte und Landkreise Hof, Bayreuth, Kulmbach und Wunsiedel. Damit liege man zwar über der bayernweiten Quote von 3,1 Prozent, aber deutlich unter der bundesweiten Arbeitslosenquote von 5,4 Prozent.

Peine wies auch darauf hin, dass die Stadt Hof zwar mit 5,7 Prozent über diesem deutschlandweiten Durchschnitt liege, aber die "Rote Laterne" als Schlusslicht auf dem bayerischen Arbeitsmarkt schon seit längerem abgegeben habe – momentan sei dies Schweinfurt.

Die Arbeitslosenquote in der Stadt Bayreuth lag Ende 2022 indes bei 4,5 Prozent, im Landkreis Hof bei 3,3 Prozent, im Landkreis Kulmbach bei 3,4 Prozent. Der Landkreis Wunsiedel habe mit 4,3 Prozent die höchste Arbeitslosigkeit unter den Landkreisen in Bayern, zeige aber eine günstige Entwicklung: Der Landkreis Wunsiedel sei der einzige, in dem die aktuelle Quote unter den Zahlen von Dezember 2019 liege, also dem Vor-Corona-Vergleichsmonat.

Unternehmen sollen Förderung für Fachkräfte erhalten

"2023 ist das Jahr der Beratung und Qualifizierung zur Fachkräftesicherung", betont Arbeitsagentur-Chef Peine außerdem. Neben der Beratung von Jugendlichen gehe es vor allem auch darum, Ungelernten Weiterbildung anzubieten – sei es, um sie aus der Arbeitslosigkeit herauszuholen, oder um Ungelernte in ihren Betrieben zu Fachkräften auszubilden.

Dazu gebe es neue Fördermöglichkeiten, so Peine. Für den Arbeitsagentur-Bezirk Bayreuth-Hof stehen dieses Jahr rund zehn Millionen Euro für Qualifizierungsmaßnahmen zur Verfügung. Für den ersten Kontakt gibt es eine spezielle "Berufsberatung im Erwerbsleben – für Erwachsene, die mehr wollen".