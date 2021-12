Auch 2022 im Zeichen der Chipkrise

Der Chipmangel wird die Industrie auch im kommenden Jahr hart treffen. Der deutsche Branchenriese Infineon hat zwar kürzlich ein neues Werk eröffnet und will im laufenden Geschäftsjahr mehr als zwei Milliarden Euro investieren – ein rasches Ende der globalen Chip-Knappheit sieht man bei Deutschlands größtem Halbleiterkonzern aber nicht. Im Handelsblatt sagte Infineon-Vertriebsvorstand Helmut Gassel, die Lieferengpässe könnten bis zum Ende des Jahres 2022 anhalten. Dafür gebe es mehrere Gründe.

Gründe für den Chipmangel

Auf der einen Seite habe in der Corona-Pandemie die Nachfrage nach allen Produkten rund um die Digitalisierung massiv angezogen. Gleichzeitig seien immer wieder Produktionen und Lieferketten unterbrochen worden, etwa durch heftige Unwetter in den USA oder harte Lockdowns an asiatischen Produktionsstätten, etwa in Malaysia.

Auch der Zulieferer Bosch, der sowohl selbst entwickelte und hergestellte als auch zugekaufte Chips in Autoteile verbaut, erwartet kein schnelles Ende des Mangels. Dieser könnte sich kurzfristig sogar noch verschärfen.

Lockdown in China könnte Chipkrise verschärfen

Ein weiteres Problem für die Lieferketten: China reagiert aktuell mit neuen Lockdowns auf Corona-Fälle in der Metropole Xian. Die Stadt gilt als das Herz der chinesischen Chip-Industrie. Unter anderem produziert dort der Samsung-Konzern.