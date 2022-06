Atomkraftwerke: Wie sollte Deutschland jetzt verfahren?

In Deutschland laufen bis zum Ende des Jahres noch drei Atomkraftwerke. Sie stehen in der Nähe von Landshut (Isar 2), in Niedersachsen (Emsland) und in Baden-Württemberg (Neckarwestheim 2). Zusammen haben sie eine Leistung von knapp 4,3 Gigawatt. Das heißt, wenn sie bei voller Leistung laufen, könnte man damit rund zwei Millionen Backöfen aufheizen, drei Millionen Staubsauger laufen lassen oder auch 500 Millionen energiesparende LED-Birnen erleuchten. Das ist ziemlich eindrucksvoll. Leider aber ist das nur ein Bruchteil des in Deutschland benötigten Stroms.

Die noch verbleibenden drei Atomkraftwerke decken lediglich rund fünf Prozent des Strombedarfs. In Deutschland wird jetzt darüber diskutiert, ob es sinnvoll und möglich ist, diese Atomkraftwerke noch länger laufen zu lassen, um Kraftwerke zu ersetzen, die mit Erdgas Strom erzeugen. So könnte mehr Erdgas für andere Anwendungen zur Verfügung stehen, wenn es in Folge des russischen Einmarsches in der Ukraine knapp würde – beispielsweise, um damit im kommenden Winter zu heizen oder für Produktionsprozesse in Industrie und Gewerbe.

Söder und Lindner für Verlängerung AKW-Laufzeiten

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) setzt sich zum Beispiel vehement für den Weiterbetrieb ein. Dem "Münchner Merkur" sagte er gerade: "Ohne Atomenergie entstünde zusätzlich zum Gasnotstand noch eine riesige Stromlücke und es könnten Blackouts drohen. Das dürfen wir nicht riskieren."

Ähnlich argumentiert Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP). Er betonte im ZDF, ihn befriedige es nicht, "dass wir die klimaschädliche Kohle verlängern, die Möglichkeiten der Kernenergie aber nicht einmal in Erwägung ziehen".

Habeck und Scholz gegen längere Laufzeiten bei Atomkraftwerken

SPD und Grüne halten dagegen wenig von längeren Laufzeiten. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagt, sein Ministerium habe das prüfen lassen. Fazit: "Im Ergebnis einer Abwägung von Nutzen und Risiken ist eine Laufzeitverlängerung der drei noch bestehenden Atomkraftwerke auch angesichts der aktuellen Gaskrise nicht zu empfehlen."

Ein AKW-Weiterbetrieb wäre mit "sehr hohen wirtschaftlichen, verfassungsrechtlichen und sicherheitstechnischen Risiken" verbunden, wie es in einer gemeinsamen Untersuchung von Wirtschafts- und Umweltministerium heißt. Dem gegenüber stehe nur "ein kleiner Beitrag zur Energieversorgung". Man müsste mindestens für drei bis fünf Jahre verlängern, um den Aufwand zu rechtfertigen. Bis 2028 stünden aber, wie es heißt, "andere Möglichkeiten" zur Verfügung, um eine ausreichende Stromversorgung zu gewährleisten.

Und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) beruft sich auf die "ziemlich einheitliche" Aussage von Experten, wonach die Brennstäbe, also der Antrieb der Atomkraftwerke, für die verbleibenden Meiler nur bis Ende des Jahres reichen.

Möglich wäre dabei lediglich, die Atomkraftwerke jetzt mit reduzierter Leistung laufen zu lassen, heißt es bei vielen Experten, um sie dann noch ein paar Monate Anfang 2023 weiterbetreiben zu können. Die Strommenge die dabei erzeugt würde, ließe sich dadurch aber nicht groß vermehren – sie könnte nur über einen längeren Zeitraum verteilt, also gestreckt werden.

Söder: Isar 2-Brennstäbe halten länger

Das allerdings sieht Ministerpräsident Söder anders. Dem "Münchner Merkur" sagte er, Isar 2 könne im kommenden Jahr noch sechs Monate Strom liefern, ohne, dass in diesem Jahr die Leistung gedrosselt werden müsse, um die Brennstäbe zu schonen. Das würde reichen, um bis dahin neue Brennstäbe zu bestellen - für einen noch längeren Weiterbetrieb. Allerdings heißt es beim Betreiber Eon ausdrücklich, dass "wir nicht mehr über frische Brennelemente verfügen, die für einen Betrieb erforderlich wären".

Mindestens zwölf, eher 15 bis 24 Monaten dauert es, um neue maßgeschneiderte Brennstäbe auf dem Weltmarkt beschaffen zu können. Hinzu kommen entsprechende Sicherheitsprüfungen.

Branche spricht von rückwärtsgewandter Debatte

Auf viel Gegenliebe stößt das in der Energiewirtschaft aber nicht. RWE-Chef Markus Krebber zum Beispiel, als Betreiber des Atomkraftwerkes Emsland, wundert sich über die Debatte. Er spricht von rückwärtsgewandten Überlegungen. Die Atomdebatte komme zu spät. Brennstäbe müssten genau zum Reaktortyp passen. "Wir müssen die neuen Technologien an Bord bringen und nicht Diskussionen führen, ob irgendwas einen Monat länger läuft", so Krebber.

Er verweist darüber hinaus auf Sicherheitsaspekte. So wurden beispielsweise aufwändige Sicherheitsprüfungen auf ein Ende der Atomkraft zum Jahreswechsel 2022/2023 ausgerichtet. Bei einem Weiterbetrieb würden also bald sehr umfangreiche Prüfungen anstehen, die ein Herunterfahren der Kraftwerke erfordern.

Auch Eon, mit seiner Atomsparte Preussen Elektra (Isar 2), und EnBW (Neckarwestheim 2) sprechen sich nicht offen für den Weiterbetrieb aus. Sie verweisen auf die Position der Bundesregierung. Eon aber mit dem Hinweis. "dass ein Weiterbetrieb von Isar 2 unter gewissen Voraussetzungen möglich wäre, aber einen gewissen zeitlichen Vorlauf benötigt".

Hinzu kommen Herausforderungen beim Personal zum Betrieb der Anlagen, bei der Wartung und auch bei den Aufsichtsbehörden und Sachverständigen. Alle Beteiligten haben sich bei der Disposition ihrer Beschäftigten auf ein Ende im Dezember 2022 eingestellt.

Ähnliche Einschätzung wie im Herbst 2021

Die drei Betreiber bleiben damit bei ihren Einschätzungen aus dem vergangenen Jahr. Da hatte es beispielsweise bei RWE geheißen: "Das Kapitel Kernenergie ist für RWE abgeschlossen". Jetzt müssten die Erneuerbaren, genauso wie das Stromnetz, schneller ausgebaut werden.

Und auch EnBW ist da deutlich: man habe nach dem Ausstiegsbeschluss eine langfristige Strategie für den Rückbau ausgearbeitet und seitdem umgesetzt. Die Frage nach einer Laufzeitverlängerung und weitere, Zitat, hypothetische Fragestellungen stellten sich deshalb für EnBW nicht.

Und auch bei Preussen Elektra war die Aussage für alle drei damals noch laufenden Reaktoren, darunter Isar 2 in Niederbayern, eindeutig: Eine Verlängerung der Laufzeit sei keine Option.

Komplexe rechtliche Situation

Auch rechtlich wären für einen Weiterbetrieb zahlreiche Probleme zu lösen. Es müsste zum Beispiel das Atomgesetz neu geregelt werden, das die Abschaltung der letzten Atomkraftwerke zum 31. Dezember 2022 vorsieht. Hinzu kommen die Verträge, die die Bundesrepublik mit den Betreibern geschlossen hatte. Darin wurde unter anderem finanzielle Fragen geklärt. Sei es bei der Zwischen- und Endlagerung, als auch bei den Entschädigungen für den Ausstieg.

Kohlekraftwerke offenbar bessere Lösung

Noch ist die Debatte darüber nicht vorbei. Nicht immer erschließt sich auch, ob mit einer Forderung nach einer Laufzeitverlängerung lediglich eine "Streckung" um ein paar Monate gemeint ist, oder mehrere Jahre.

Allerdings scheint es wahrscheinlich, dass sich, auch angesichts der großen restlichen Herausforderungen bei der Energieversorgung, eine viel naheliegendere und einfachere Lösung als die Verlängerung der Laufzeiten von Atomkraftwerken durchsetzen wird, um Erdgas bei der Stromerzeugung einzusparen: der Weiterbetrieb und das Wiederhochfahren von stillgelegten Kohlekraftwerken. Auch diese erzeugen eindrucksvolle Strommengen. Allerdings auch große Mengen Kohlendioxid.