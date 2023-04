Atomausstieg: Kritik von bayerischer Energiewirtschaft

Der Geschäftsführer des Verbands der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft (VBEW), Detlef Fischer, blickt dem bevorstehenden Atomausstieg in Deutschland skeptisch entgegen. Das Kernkraftwerk Isar 2 habe zuletzt 15 Prozent des gesamten Strombedarfs für Bayern produziert. Wenn es abgeschaltet ist, werde man noch mehr Strom importieren müssen, sagte Fischer bei BR24. Bereits jetzt importiere Bayern etwa ein Drittel des benötigten Stroms. "Wenn die Kernkraft weggefallen ist, laufen öfter die teuren Gaskraftwerke. Und dadurch gibt es natürlich auf alle Fälle keinen entlastenden Effekt bei den Strompreisen."

Fischer: Waren schon mal fast klimaneutral

Fischer machte deutlich, dass sich der Atomausstieg negativ auf die Klimabilanz auswirken werde, da Atomkraft klimaneutral zu betreiben sei. "Wir hatten in Bayern mal 70 Prozent des Stroms aus Kernkraft, zusätzlich noch 20 Prozent aus Wasserkraft. Das heißt, wir waren bis 2010 schon mal fast klimaneutral in unserer Stromproduktion." Momentan sei man durch den Rückgang der Kernkraft bei etwa 50 Prozent klimaneutralem Strom. Dies müsse man wieder aufholen.

Der Energieexperte erklärte im BR24-Interview, dass Deutschland jetzt definitiv ohne Kernkraft auskommen müsse – auch wenn sich mittlerweile die Mehrheit der Deutschen gegen den Ausstieg ausspricht. Innerhalb der nächsten zehn bis 20 Jahre wäre es Fischer zufolge nicht möglich, wieder neue Kernkraftwerke zu errichten, weil man weder über das notwendige Personal noch über die Technik und die Materialien verfüge. "Das ist ja alles in den letzten Jahren heruntergefahren worden und lässt sich nicht wieder schnell aufbauen."

Trittin: Atomkraft ist Nischentechnologie

An diesem Samstag gehen die letzten drei noch im Betrieb befindlichen Atomkraftwerke Emsland, Neckarwestheim 2 und Isar 2 voraussichtlich für immer vom Netz. Für Renate Hanglberger, dritte Bürgermeisterin in der Isar-2-Standortgemeinde Essenbach, ein guter Tag, wie sie sagte: "Ich bin froh, dass wir aussteigen." Hanglberger ist ÖDP-Marktgemeinderätin und auch Bio-Landwirtin. "Für mich war immer klar: Streckbetrieb wegen der Energiemangellage ja, neue Brennelemente nein", sagte Hanglberger dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Sie ist mit ihrer Meinung nicht allein. Die Atomkraft habe keine Zukunft, sagte etwa Ex-Umweltminister Jürgen Trittin dem "Tagesspiegel". Schon heute sei AKW-Strom vier- bis fünffach so teuer wie Strom aus Solar- und Windkraftanlagen. Weltweit würden nicht einmal fünf Prozent der Energie durch Atomkraft produziert. "Atomkraft ist eine Nischentechnologie", sagte der Umweltminister der Jahre 1998 bis 2005. Auch Wirtschaftsminister Robert Habeck hatte schon vor ein paar Tagen in einem Interview mit der Funke-Mediengruppe erklärt, dass sich ein Neubau von Atomkraftwerken immer als ökonomisches Fiasko dargestellt habe - egal, ob in Frankreich, Großbritannien oder Finnland.

Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt setzte zudem darauf, dass die Strompreise in Deutschland trotz Atomausstiegs perspektivisch sinken. "Der Strompreis wird natürlich günstiger werden, je mehr Erneuerbare wir haben", sagte die Grünen-Politikerin dem MDR. "Wind und Sonne, die kriegen wir immer zum Nulltarif. Da brauchen wir die Anlagen und die Netze, und deswegen ist das das Entscheidende." Atomkraft dagegen sei "teuer, sowohl in der Herstellung, in der Produktion, als auch danach." So sei die Frage der Endlagerung ungeklärt.

Der Wirtschaftsrat der CDU warnte dagegen vor großen Schäden für deutsche Unternehmen. "Die Abschaltung der Kernkraftwerke am kommenden Samstag ist eine große Gefahr für den Wirtschaftsstandort Deutschland", sagte Verbandspräsidentin Astrid Hamker den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND).

"Bei hohen Inflationsraten das Angebot auf dem Energiemarkt zu verknappen, ist eine ökonomisch unkluge Entscheidung", sagte Hamker weiter. "So lange die Wirtschaft unter hohen Teuerungsraten leidet, müssen alle Kraftwerke ans Netz."

Kubicki: Ausstieg ein "dramatischer Irrtum"

Hamker sieht zudem steigende Strompreise auf Deutschland zukommen. "Die Abschaltung der Kernkraftwerke verteuert die Strompreise für unsere Unternehmen", sagte sie den RND-Zeitungen und prognostizierte einen Verlust von Arbeitsplätzen. "Während unsere europäischen Nachbarn kerntechnische Anlagen zubauen und wieder die Produktion im eigenen Land ankurbeln wollen, befördert die Bundesregierung die weitere Abwanderung von Know-how und den Verlust von sicheren Industriearbeitsplätzen."

Auch die FDP verschärfte ihre Kritik. "Die Abschaltung der weltweit modernsten und sichersten Atomkraftwerke in Deutschland ist ein dramatischer Irrtum, der für uns noch schmerzhafte ökonomische und ökologische Konsequenzen haben wird", sagte FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Wer auf Kohlekraft setzt, während weltweit CO₂-arme Atomkraftwerke geplant und gebaut werden, darf sich weder auf die Vernunft noch auf die Wissenschaft berufen."

Der Kampf der Grünen diene offensichtlich nicht dem Weltklima, sondern der "Befriedigung einer Klientel, die die ideologischen Kämpfe ihrer Jugend endlich gewinnen will", sagte Kubicki weiter.

Mit Informationen von AFP, dpa und epd