Atomausstieg - gespaltene Reaktionen in Schwaben

Wie reagieren stromintensive Unternehmen auf den Ausstieg aus der Kernenergie? Im schwäbischen Herbertshofen bei Meitingen im Landkreis Augsburg sitzt ein Betrieb, der immens viel Strom benötigt: Die Lech-Stahlwerke produzieren eigenen Angaben zufolge über eine Million Tonnen Stahl jährlich. Dafür ist so viel Strom nötig, wie etwa die 300.000-Einwohnerstadt Augsburg pro Jahr verbraucht.

Lechstahlwerke bedauern "übereiltes Abschaltszenario"

Das Unternehmen bewertet die Abkehr von der Energieerzeugung durch Atomkraftwerke differenziert. Unternehmenssprecherin Angela Aicher sagte dem BR, grundsätzlich begrüße man die Energiewende und die Abkehr von fossil erzeugter Energie: "Für uns sind die Stromquellen der Zukunft eindeutig Wind, Wasser und Sonne." Allerdings halte man nichts von einem "übereilten Abschaltszenario", während Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Netzstabilität nicht eindeutig sichergestellt werden könnten.

Zudem sei Kernenergie im Vergleich zu Kohle oder Gas CO2-neutral, so Aicher weiter. Als Stahlerzeuger stehe das Unternehmen vor einer großen Herausforderung, nämlich der grünen Transformation der Branche: "Auch wenn wir bereits heute Vorreiter für nachhaltig erzeugten Stahl sind, haben wir uns ein klares Ziel gesetzt, nämlich Klimaneutralität bis 2040." Um dieses Ziel zu erreichen, müsse bezahlbarer und nachhaltig erzeugter Strom verfügbar sein, betont Angela Aicher.

Strom aus Windkraft reicht bisher nicht aus

Zuletzt hatte das Unternehmen Schlagzeilen gemacht, weil es die Mitarbeiter dann in die Arbeit holte, wenn günstiger Strom verfügbar war, etwa bevorzugt in der Nacht oder an den Wochenenden. Der Strom, den die Lech-Stahlwerke aus den Windparks im Norden beziehen, reicht derzeit laut Unternehmen nicht aus. Aktuell beziehe man rund ein Drittel des Strombedarfs aus regenerativen Quellen. Innerhalb der Unternehmensgruppe würden derzeit Projekte geplant, bei denen Lechstahl selbst an der Erzeugung regenerativer Energie beteiligt sei, wie etwa der Ausbau von Pumpspeichern. "Wir appellieren an die Politik, Grundlastkraftwerke so lange am Netz zu lassen, bis Ersatz geschaffen wurde, und nicht umgekehrt." Ein unbürokratischer Ausbau der Erneuerbaren Energien und der Übertragungsnetze sei eine weitere, "aus unserer Sicht eine unerlässliche Voraussetzung", so die Sprecherin der Max-Aicher-Stiftung.

AKW-Gegner: "Historischer Tag in unserer Zivilisation"

Ausschließlich Grund zur Freude ist das Aus der Atomkraft in Deutschland dagegen für den Augsburger Anti-Atom-Aktivisten Raimund Kamm. Er nennt die geplante Abschaltung der letzten drei Atomkraftwerke am Samstag einen "historischen Tag in unserer Zivilisation". Die Beendigung der Atomkraft sieht er in einer Reihe mit der "Abschaffung von Leibeigenschaft und Sklaverei, die vor Jahrhunderten Pfeiler des Wirtschaftssystems waren", sagte Kamm auf Anfrage des BR. Er freue sich darüber und werde am Samstag zusammen mit anderen Verfechtern des Atomausstiegs in München feiern, beim Atom-Ausstiegsfest des Bund Naturschutz auf dem Odeonsplatz in München.

Strahlende Belastung für mehr als eine Million Jahre

Kamm will seine Energie nun darauf richten, weiter für sichere Endlager zu streiten - "und natürlich für die Energiewende", so der 71-jährige gelernte Diplomökonom. Kamm, der von 1986 bis 1997 für die Grünen im Bayerischen Landtag saß und auch immer wieder Mahnwache vor den Toren des AKW Gundremmingen hielt, sieht die künftige Aufgabe der Aktivisten in der Suche nach geeigneten Endlagerstätten für den bisher angefallenen Atommüll. "Wir haben ein fürchterliches Erbe", so der mittlerweile parteilose Atomgegner. Über eine Million Jahre müsse der Atommüll zum Abklingen der Strahlung isoliert, also endgelagert werden, "für die nächsten 33.000 Generationen", rechnet Kamm vor.

Gefahr oberirdischer Atommülllagerung

Die Arbeit der Mahnwache und der Anti-Atom-Aktivisten werde sich deshalb ändern: Man werde gegen die gefährliche oberirdische Atommülllagerung angehen. In einem Castor steckt laut Kamm etwa so viel langdauernde Radioaktivität wie insgesamt beim Reaktorunfall in Tschernobyl freigesetzt wurde. Im oberirdischen Zwischenlager Gundremmingen lagern laut der Betreibergesellschaft BGZ derzeit 117 Castoren (Stand 31. März 2023). Insgesamt 192 Castoren können in dem schwäbischen Zwischenlager deponiert werden, die Genehmigung läuft bis 2046. Der erste Behälter wurde 2006 eingelagert.