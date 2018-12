Asos-Preiseinbruch im Online-Geschäft schockiert Modehändler

Wenn man den Managern von Asos glaubt, dann lassen sich Online mit Mode immer noch größere Umsätze machen, aber nur noch mit sehr hohen Preisabschlägen. Der Gewinn von Händlern wie Zalando dürfte damit auf der Strecke bleiben. Zalando verkaufte im dritten Quartal bereits weniger und rutschte in die roten Zahlen. An der Börse zweifelt man, ob Zalando angesichts der schwachen Vorgaben von Asos und großen Handelshäusern wie Metro in diesem Weihnachtsgeschäft die Wende schafft.

Aktien brechen ein

Die Aktien von Asos brachen nach der Gewinnwarnung um mehr als 40 Prozent ein, die des Konkurrenten Zalando ebenfalls zweistellig. Der gesamte europäische Einzelhandels-Sektor gab spürbar nach. Asos ist der größte britische Online-Versandhandel im Bereich Mode und Beauty, der mit 850 Marken auch in Deutschland aktiv ist. Zielgruppe sind konsumfreudige jüngere Menschen bis 34 Jahre, die gern mit dem Smartphone im Netz einkaufen und sich beliefern lassen.

Wegen hoher Rabatte will Asos im laufenden Jahr nur noch 15 Prozent mehr verkaufen, ursprünglich hätten es 20 bis 25 Prozent mehr Umsatz sein sollen.