Asbest im Babypuder: Vorwürfe belasten Johnson & Johnson

Die Nachrichtenagentur Reuters wirft dem US-Konsumgüterhersteller vor, offenbar schon seit Jahrzehnten davon gewusst zu haben, dass Asbest in seinen Pudern enthalten ist. In internen Proben zwischen den Jahren 1971 und Anfang 2000 seien wiederholt kleinere Mengen Asbest nachgewiesen worden. Diese Informationen seien aber nie an Aufsichtsbehörden weitergereicht oder publik gemacht worden. Reuters beruft sich auf Auswertung von Firmenunterlagen, internen Berichten und vertraulichen Dokumenten.

Johnson & Johnson weist Bericht zurück

Die Aktien des Konzerns brachen am vergangenen Freitag bereits um zehn Prozent ein. An der Wall Street büßte Johnson & Johnson Milliarden an Wert ein. Die Geschäftsführung hat den Bericht zurückgewiesen. Sie bezeichnete ihn als einseitig, falsch und aufrührerisch. Der Artikel ignoriere tausende von Tests, die bewiesen hätten, dass das Babypuder sicher und asbestfrei sei. Gegen den Konzern gibt es in Zusammenhang mit den Vorwürfen bereits tausende Klagen.