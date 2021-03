05.03.2021, 09:25 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Arzt im Netz: Was taugt Telemedizin?

Patientendaten auf der Gesundheitskarte, Rezepte per E-Mail und Arztgespräche per Video-Schalte – was bringen diese Angebote? Die Redaktion mehr/wert nimmt Tele-Monitoring, Videosprechstunde, E-Rezept, E-Patientenakte und Datenschutz unter die Lupe.