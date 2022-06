Inflation: Kann die Politik sie aufhalten oder nur abfedern?

Eine Gruppe von jungen Männern kommt aus einem Supermarkt im Münchener Norden. Sie sind alle in der Ausbildung, erzählen sie. Einer sagt: "Endkrass. Ich war einfach ganz normal einkaufen und dann habe ich auf die Rechnung geguckt, waren 88 Euro, und ich sage mir so, also vor einiger Zeit wären das noch 50 gewesen." Ein anderer Mann, Anfang 60, mit einem weißen Zopf, bleibt neben dem Eingang stehen: "Das macht mir schon ein bisschen Sorgen, weil ich halt nicht weiß, wie es weitergeht."

Alle spüren die Inflation - arme Menschen besonders

Die Inflation lag im Mai bei fast 8 Prozent und ist damit dieses Jahr wohl so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Das spüren die Menschen deutlich, besonders arme Menschen sind betroffen. Und was tut die Politik dagegen? "Der Staat kann nicht alles für alle ausgleichen", sagte diese Woche Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) der Zeitschrift "Stern" über die Inflation. Tatsächlich streiten sich die Experten hier bei dieser grundlegenden Frage: Kann die Politik die Inflation selbst abschwächen oder nur die Effekte abfedern?

Keinen direkten Einfluss auf Importpreise

Monika Schnitzer ist Wirtschaftswissenschaftlerin an der LMU in München und gehört zum Sachverständigenrat, der als die Wirtschaftsweisen bekannt ist. Sie glaubt, die Politik könne wenig gegen die Haupttreiber der Inflation tun:

"Die Regierung hat tatsächlich keinen direkten Einfluss auf die Lieferprobleme, aber sie kann natürlich jetzt, gerade was die Energieversorgung angeht, versuchen, dafür zu sorgen, dass es Alternativen gibt zu den russischen Energielieferungen. Das versucht sie ja im großen Umfang. Aber all das heißt trotzdem, dass man eben diese Energielieferungen dann teuer einkaufen muss." Monika Schnitzer, Ökonomin an der LMU in München

Was die Regierung laut Schnitzer tun kann, ist, die Last der Inflation fairer zu verteilen: "Wir sind als Land ärmer geworden. Natürlich, das muss jemand tragen."

Warnung vor der Lohn-Preis-Spirale

Schnitzer warnt aber davor, die Löhne im gleichen Maß wie die Inflation anzuheben. Das könne zu einer sogenannten Lohn-Preis-Spirale führen:

"Worauf es momentan besonders ankommt, ist, dass wir dafür sorgen, dass sich diese Inflation nicht verselbständigt. Angesichts der gestiegenen Preise werden die Löhne angehoben, die diesen Preisanstieg ja ausgleichen sollen - was wiederum für die Unternehmen höhere Kosten bedeutet, die wiederum zu höheren Güterpreisen in Zukunft führen werden." Monika Schnitzer, Ökonomin an der LMU in München

Dass die Anhebung der Löhne die Inflation verstärkt, glaubt Dierk Hirschel nicht. Er ist Chefökonom der Gewerkschaft Verdi: "Das ist eine Scheindebatte. Das hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun.”

Gewinnmargen der Konzerne als Inflationstreiber

Hirschel sieht eher die Gewinnmargen der Konzerne als Inflationstreiber. Denn sie profitieren in den aktuellen Krisen: 2021 verdienten die Dax-Unternehmen so viel wie noch nie zuvor. Statt vor einer Lohn-Preis-Spirale warnt der Verdi-Ökonom Hirschel daher vor einer Gewinn-Preis-Spirale.

"Überall das gleiche Phänomen, der allgemeine Preisanstieg wird genutzt, um die Gewinnmargen entsprechend anzuheben. In den USA gibt es aktuell eine Untersuchung, die besagt, dass 50 Prozent der US amerikanischen Inflation auf die Preistreiberei großer Unternehmen zurückzuführen sind." Dierk Hirschel, Chefökonom der Gewerkschaft Verdi

Ein Beispiel, an dem das in Deutschland gerade besonders sichtbar ist, sei der Tankrabatt, sagt Hirschel. Für ihn steht fest: Hier kann die Politik tatsächlich gegen Inflation vorgehen. Sie können den sogenannten Übergewinn besteuern und so verhindern, dass die Konzerne sich bereichern und die Inflation antreiben. Er unterstützt daher den Vorschlag von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), eine Übergewinnsteuer einzuführen. Doch wie sehr das die Inflation aufhalten würde und ob eine solche Steuer überhaupt umsetzbar ist, ist – wieder einmal – umstritten.