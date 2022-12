Wie die Arbeitszeit in Deutschland gesetzlich geregelt ist

Gerade aus der Wirtschaft kommt seit einiger Zeit nun schon der Ruf nach einer Reform des Gesetzes zur Arbeitszeit. Die jetzigen Regeln würden nicht mehr in die digitale Arbeitswelt passen. Grenzwerte machten zwar Sinn, doch die Zeit am Arbeitsplatz sollte jeder flexibler verteilen können.

Mehr Flexibilität bei Arbeitszeiten gefordert

Über längere Arbeitszeiten will auch die bayerische Arbeitsministerin diskutieren. Sie könnte sich an einzelnen Tagen sogar einen Zwölf-Stunden-Tag vorstellen – auch in der Sozialwirtschaft und auf freiwilliger Basis. Auf der Messe ConSozial in Nürnberg machte sich Ulrike Scharf jetzt erneut für flexiblere Lösungen bei der Arbeitszeit stark. Niemand sollte dadurch aber mehr arbeiten müssen.

Die Antwort von Gewerkschaften und Sozialverbänden: ein entschiedenes Nein. Endlose Schichten überforderten Arbeitskräfte gerade in der Pflege noch mehr und mache die Berufe noch unattraktiver. Erst einmal muss das Thema aber in Berlin ankommen. Auch die Ampel hat sich vorgenommen, das Arbeitszeitgesetz neu aufzustellen.

Acht-Stunden-Tag im Gesetz verankert

Arbeiten bis zum Umfallen? Nein - um Beschäftigte vor sich selber und vor allzu eifrigen Arbeitgebern zu schützen gilt in Deutschland das Arbeitszeitgesetz. Der Grundsatz dabei: "Die werktägliche Arbeitszeit der Arbeitnehmer darf acht Stunden nicht überschreiten." Wobei nur die Werktage gezählt werden - also von Montag bis einschließlich Samstag. So kommt es zur 48 Stundenwoche.

Es gibt aber Ausnahmen: So darf die Arbeitszeit auch auf 60 Stunden in der Woche steigen. Das muss aber in den folgenden sechs Monaten wieder ausgeglichen werden. Auch Tarifverträge können mehr als den Acht-Stunden-Arbeitstag vorsehen, zum Beispiel bei Bereitschaftsdiensten oder einer Arbeitsbereitschaft. Die Gesundheit der Betroffenen darf dadurch aber nicht gefährdet werden und sie müssen schriftlich der Regelung zustimmen, bestimmt das Gesetz. Immer wieder - so die DGB Rechtsschutz GmbH - sorgen die Regelungen für Streit und Klagen vor den Arbeitsgerichten.

Im Arbeitszeitgesetz werden explizit nur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer genannt. Für Selbständige, Leitende Angestellte, Freie Mitarbeiter, Beamte, Heimarbeiter und Praktikant gilt dieses Gesetz dagegen nicht.

Regelungen in Tarif- und Arbeitsverträgen

Mindeststandards müssen eingehalten werden - bessere Regelungen sind aber nicht verboten. Das gilt auch bei der Arbeitszeit. Im Schnitt kamen Vollzeitkräfte in Deutschland 2021 laut statistischem Bundesamt auf 40,6 Stunden in der Woche. Bei Vollzeitkräften mit Tarifvertrag waren es laut Tarifarchiv der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung nur 37,7 Stunden. Allerdings können sich nur etwa die Hälfte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf solch einen Vertrag berufen. Für die anderen gilt, was im Arbeitsvertrag steht.

Die Fahrt von zu Hause zur Arbeit muss laut Gesetz nicht vergütet werden. Auch hier kann in Tarif- oder Arbeitsverträgen etwas Anderes geregelt werden. Viele wechseln zu Arbeitsbeginn ihre Kleidung. Die Zeit, die sie dafür brauchen, kann vergütungspflichtig sein und zwar laut Rechtsprechung dann, wenn das andere Outfit im Interesse des Arbeitgebers liegt. Beispiele sind Schutzkleidung wie auf Baustellen oder das Corporate Design in Fast-Food-Restaurants.

Pausen während und zwischen dem Arbeitseinsatz

Ob zum Luftschnappen vor das Gebäude, ob Essengehen in der Kantine oder ein Ratsch mit Kolleginnen und Kollegen im Aufenthaltsraum: Die Arbeit unterbrechen und eine Pause einlegen, das ist laut Arbeitsmedizinern ein Muss. Das Gesetz schreibt die Pause auch vor, wenn die Arbeitszeit mehr als sechs Stunden beträgt. Pausen allerdings müssen laut Gesetz nicht vergütet werden. Der Gang zur Toilette oder einem Getränkeautomaten gilt dabei nicht als Pause.

Wer in den Feierabend geht, darf zudem in der Regel erst nach elf Stunden wieder eingesetzt werden. Hier sieht das Gesetz allerdings einige Ausnahmen vor. Die Regelung ist umstritten. Beginnt die Pausenuhr zu laufen, wenn der Beschäftigte am Abend noch einmal die Mails checkt oder ein kurzes Gespräch mit einem Kunden in Asien oder den USA führt? Gerade Arbeitgeberverbänden fordern hier an die digitale Welt angepasste Regelungen. An Grenzwerten insgesamt sollte ihrer Ansicht nach aber festgehalten werden. Die Gewerkschaften warnen dagegen. Schon aus Gesundheitsgründen sollte an den elf Stunden zwischen zwei Arbeitseinsätzen nicht gerüttelt werden.

Viele Ausnahmen gibt es auch für den Arbeitseinsatz an Sonn- und Feiertagen. Das Gesetz zählt über 20 davon auf. Wer eingesetzt wird, hat aber Anspruch auf einen Ersatz-Ruhetag.

Überstunden oft eingepreist

Grundsätzlich können Arbeitgeber laut DGB Rechtsschutz GmbH einseitig bestimmen, zu welchen Zeiten und wie lange Arbeit zu erbringen ist. Sie könnten auch Überstunden anordnen und das mit betrieblichen Gründen rechtfertigen. Allerdings darf die Arbeitszeit auch dann nicht die gesetzlich vorgeschriebene Grenze von acht Stunden am Tag überschreiten. Auch Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen müssen eingehalten werden.

Betriebsräte haben zudem noch ein entscheidendes Wörtchen mitzureden. Und die Überstunden müssen vergütet werden. Pauschalklauseln, wonach mit dem Gehalt auch Überstunden abgegolten sind, wurden zum Teil schon von Arbeitsgerichten als zu pauschal verworfen. Das Bundesarbeitsgericht verlangt, dass aus der Klausel für den Betroffenen unzweifelhaft klar wird, welche Arbeitsleistungen in welchem zeitlichen Umfang erfasst sein sollen.

Pflicht zur Zeiterfassung

Für Aufsehen sorgte jetzt ein Urteil des Bundesarbeitsgerichtes. Demnach müssen Arbeitgeber die Arbeitszeit ihrer Beschäftigten erfassen. Das Gesetz beschränkt das bisher auf die Überstunden. Die obersten Richter in Erfurt verweisen auf ein entsprechendes Urteil des Europäischen Gerichtshofes von 2019. Wie die Erfassung konkret umgesetzt wird, soll laut Urteil des Bundesarbeitsgerichtes in den Betrieben entschieden werden. Möglich wäre der Einsatz von elektronischen Systemen, aber auch eine händisch von den Beschäftigten erstellte Tabelle. Die Regierung versprach hier gesetzlich mehr zu regeln.