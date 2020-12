Arbeitsminister Heil will Betriebsräte stärken

Eigentlich drückt sich das Betriebsverfassungsgesetz in seiner jetzigen Form ziemlich eindeutig aus:

In Betrieben mit in der Regel mindestens fünf ständigen wahlberechtigten Arbeitnehmern werden Betriebsräte gewählt. § 1 Abs.1 Betriebsverfassungsgesetz

Also keine Kann-Bestimmung. Trotzdem sank in den letzten Jahren die Zahl der Beschäftigten, die von einem Betriebsrat vertreten werden. In Westdeutschland sind es nur noch 41 Prozent, in Ostdeutschland 36. Gründe dafür gibt es viele. So sind gerade in der IT-Branche nur wenige durch einen Betriebsrat vertreten. Und die Wahl ist kompliziert und birgt jede Menge juristische Fallstricke.

Heil will Betriebsrätestärkungsgesetz

Hier setzt der Arbeitsminister mit seinem Betriebsrätestärkungsgesetz an. Das jetzt schon mögliche einfache Wahlverfahren soll ausgeweitet werden. Gewerkschaften und Betroffene klagen zudem, dass bei weitem nicht alle, aber eine Reihe von Arbeitgebern ihre Firmen als betriebsratsfreie Zone erhalten wollten. Oft würden schon vor der Wahl Beschäftigte eingeschüchtert.

Betriebsräte sollen Vetorecht bekommen

Heil will darum den Kündigungsschutz stärken. Und sein Gesetzentwurf baut die Mitbestimmung inhaltlich aus. Wenn es um mobiles Arbeiten geht, soll der Betriebsrat nicht nur informiert oder angehört werden. Künftig soll er mitbestimmen, das heißt auch Regelungen durch ein Nein blockieren können. Heils Entwurf wird jetzt in der Regierung diskutiert. An der ein oder anderen Stelle dürfte vor allem das Wirtschaftsministerium wohl den Korrekturstift ansetzen. Unternehmensverbände loben zwar immer wieder das deutsche Modell, einige warnen aber auch: Zu viel Mitsprache ihrer Belegschaft blockiere wichtige Entscheidungen.