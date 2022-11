Arbeitsmarktforscher wollen Erleichterungen für Zuwanderer

Eine Projektion zur Arbeitsmigration für die kommenden Jahre hält Enzo Weber für wenig sinnvoll. Weber ist Leiter des Forschungsbereichs "Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen" am Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Dass es an qualifizierten Arbeitskräften fehlt und es nun gilt, Hürden für entsprechende Bewerber zu beseitigen, ergeben die Analysen des IAB aber schon seit Jahren.

Beschäftigungsaufbau nur durch Zuwanderung möglich

So geht das IAB davon aus, dass bis zum Jahr 2035 rund 7 Millionen Fachkräfte in Deutschland fehlen könnten. Dies sei nur durch Zuwanderung zu verhindern, sind die Experten sicher. Rund 400.000 Einwanderer würden dafür pro Jahr benötigt – per Saldo wohlgemerkt. Denn rund eine Million Menschen würden Deutschland Jahr für Jahr auch wieder verlassen. Somit müssten sogar ca. 1,4 Millionen Zuwanderer kommen. Auch Daniel Terzenbach, Vorstandsmitglied der Bundesagentur für Arbeit (BA), setzt auf Zuwanderung. Der langfristige Trend bei der Zunahme der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung – derzeit sind 34,9 Millionen Menschen in entsprechenden Arbeitsverhältnissen, sei im Wesentlichen auf ausländische Arbeitskräfte zurückzuführen.

Deutschlands Attraktivität hat abgenommen

Doch insgesamt gesehen ist Deutschland für viele Einwanderer nicht mehr so interessant wie früher. Die Gründe sind vielschichtig. So haben sich die Lebensverhältnisse in einigen osteuropäischen EU-Staaten, wie etwa Polen oder Tschechien, in den vergangenen Jahren deutlich verbessert. Deutsche Arbeitgeber sind deswegen gezwungen, verstärkt auf ausländische Arbeitskräfte aus sogenannten Drittstaaten zu setzen. Doch abgesehen von den allgemeinen Problemen, wie Wohnungsnot und relativ hohen Lebenshaltungskosten, stoßen diese Nicht-EU-Bürger auch auf große bürokratische Hindernisse.

Bürokratie schreckt Einwanderer ab

Oft beginnen die Probleme für die Zuwanderungswilligen schon in den deutschen Auslandsvertretungen, beklagen viele Arbeitgeber. Die Anerkennungen von Qualifikationen und die Erteilungen von Visa würden in den Botschaften oft sehr schleppend behandelt. Mehrere Monate bis hin zu eineinhalb Jahren Wartezeit seien keine Seltenheit. Hinzu käme die Pflicht, entweder relativ hohe Einkommensaussichten in Deutschland oder bestehendes Vermögen nachzuweisen. So ist dem BR beispielsweise der Fall eines serbischen Busfahrers bekannt. Bevor er eine Beschäftigung im Großraum München antreten konnte, musste er zunächst sein Haus in seiner Heimat bewerten lassen. Für die Gutachterkosten in Höhe von 2.500 Euro kam der Mann selbst auf. Sind die Arbeitskräfte dann doch in Deutschland gelandet, sind die Aufenthaltsgenehmigungen oft nur kurzfristig gültig. Wer zum Beispiel alle sechs Monate eine neue kostenpflichtige Aufenthaltsgenehmigung beantragen muss, verliert schnell die Lust am Leben in Deutschland.

IAB: Hürden müssen runter

IAB-Experte Enzo Weber hält es deswegen für wichtig, die Hemmnisse abzubauen und auch großzügiger mit den Anerkennungen ausländischer Berufsabschlüsse umzugehen. Schließlich gehe es nicht nur darum, ausländische Arbeitskräfte kurzfristig anzuwerben, sondern auch darum, deren Bleibebereitschaft zu erhöhen. Deswegen müssten die Menschen nach ihrer Ankunft auch weiter gefördert werden, damit sie auch ihr Entwicklungspotenzial ausschöpfen könnten. Dies sei bei den Geflüchteten aus der Ukraine, von denen rund zwei Drittel Frauen sind, sehr oft gegeben. Weber spricht von insgesamt "sehr ordentlichen Qualifikationen". Derzeit befinden sich rund 1,1 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland. Knapp eine Million sind Kriegsflüchtlinge. Und auch wenn viele derzeit den Wunsch hätten, möglichst schnell nach dem Krieg in ihre Heimat zurückzukehren, habe die Vergangenheit gezeigt, dass Flüchtlinge oft in ihren Aufnahmeländern eine neue Heimat fänden – vorausgesetzt, es gelingt ihnen, beruflich Fuß zu fassen. Dies ist beispielsweisen vielen Menschen aus Syrien gelungen. So stieg die Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Syrern in den vergangenen fünf Jahren von 34.000 auf knapp 185.000.