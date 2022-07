Arbeitsmarktforscher: Inflation heizt Schwarzarbeit an

Die hohe Teuerungsrate und die schwächere Konjunktur dürften die Schwarzarbeit in Deutschland spürbar anheizen. Damit rechnen die Arbeitsmarktforscher Bernhard Boockmann vom Institut für angewandte Wirtschaftsforschung der Universität Tübingen und sein Linzer Kollege Friedrich Schneider.

Eigentlich war mit weniger Schwarzarbeit gerechnet worden

Noch im Februar sagten Boockmann und Uni Linz einen Rückgang der Schwarzarbeit für dieses Jahr voraus. Denn wenn die Wirtschaft gut läuft, was vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine der Fall war, wird weniger abseits von Steuer und Sozialversicherung gearbeitet. Inzwischen aber ist die Konjunktur eingeknickt. Auch die hohe Teuerungsrate dürfte Schwarzarbeit begünstigen. Denn viele Betriebe haben mit deutlich höheren Materialkosten zu kämpfen. Diese Kosten an die Kunden weiterzugeben, ist oft ein Problem – vor allem dann, wenn in einer Branche starker Wettbewerb herrscht.

Schattenwirtschaft um Milliarden höher prognostiziert

Deswegen sei angesichts der gestiegenen Materialkosten die Versuchung groß, Kunden ein Angebot zu machen, das weniger kostet, bei dem aber Schwarzarbeit im Spiel ist. Bei einer Inflationsrate von rund acht Prozent und unter den Annahmen, dass es weder einen kompletten Gaslieferstopp in diesem Jahr gibt, noch der Krieg in der Ukraine sich ausweitet und sich nicht die Lieferkettenprobleme weiter verschärfen, rechnet Schäfer damit, dass die Schattenwirtschaft in diesem Jahr auf 348 Milliarden Euro steigt. Zuvor waren 326 Milliarden Euro prognostiziert worden. Es gebe aber viele Unwägbarkeiten, betonten die Forscher gegenüber dem BR.

Langjähriger Trend wäre damit durchbrochen

Die Arbeitsmarktforscher errechnen seit 1997 aus verschiedenen Daten regelmäßig den Anteil der Schwarzarbeit an der Gesamtwirtschaft. Im Jahr 2003 hatte die Schattenwirtschaft danach mit einem Anteil von 16,7 Prozent gemessen am offiziellen Bruttoinlandsprodukt (BIP) einen Höhepunkt erreicht. Bis zum Jahr 2021 ist das Volumen der Schwarzarbeit nach den Berechnungen auf 9,5 Prozent des BIP gesunken, das entsprach 338 Milliarden Euro. Für dieses Jahr hatten Boockmann und Schneider ein weiteres Absinken auf 8,7 Prozent im Vergleich zum offiziellen BIP erwartet.

Die Zuwanderung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine spiele für den Bereich der Schwarzarbeit keine nennenswerte Rolle, betonen die Forscher. Zum einen sei davon auszugehen, dass Ukraine-Flüchtlinge ihren Aufenthalts-Status nicht gefährden wollen. Außerdem sind sie seit Juni in die Arbeitslosenversicherung einbezogen. Und es seien mehrheitlich Frauen und Kinder aus der Ukraine gekommen. In den Bereich der illegalen Beschäftigung gingen aber eher junge Männer, erklären die Arbeitsmarktforscher.