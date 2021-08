Arbeitsmarkt-Studie: Es geht wieder aufwärts

Der deutsche Arbeitsmarkt scheint sich weiter von der Corona-Krise zu erholen. Das geht aus der aktuellen Stellenerhebung des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervor. Demnach gab es im zweiten Quartal dieses Jahres bundesweit 1,16 Millionen offene Stellen. Gegenüber dem ersten Quartal stieg die Zahl um 38.000 oder gut drei Prozent.

Verarbeitendes Gewerbe legt wieder kräftig zu

Dabei verzeichnen die von der Pandemie besonders betroffenen Bereiche nun auch den größten Zuwachs an offenen Stellen. Den stärksten absoluten Anstieg gab es mit einem Plus von 26.000 im Verarbeitenden Gewerbe. Das entspricht einer Steigerung von rund 21 Prozent in dieser Branche.

Die Personalnachfrage im Bereich Sonstige Dienstleistungen ist mit rund 347.000 offenen Stellen sechs Prozent höher als im Vorquartal. Wichtige Branchen, die hierzu zählen, sind der Gesundheitssektor, der Kultur- und Erholungsbetrieb oder das Gastgewerbe.

IAB untersucht den gesamten Markt

Das IAB untersucht mit seiner Stellenerhebung viermal jährlich das gesamte Stellenangebot, also auch jene Stellen, die den Arbeitsagenturen nicht gemeldet werden. Im zweiten Quartal 2021 lagen Antworten von rund 6.500 Arbeitgebern aller Wirtschaftsbereiche vor.