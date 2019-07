Arbeitsmarkt: Schwaben weiterhin Spitzenreiter im Freistaat

Wie die bayerische Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit heute mitteilte, waren im Juli in Schwaben mehr Menschen arbeitslos als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich innerhalb eines Monats von 2,4 auf aktuell 2,5 Prozent, genauso wie vor einem Jahr. Bayernweit hält Schwaben weiterhin seinen Spitzenplatz zusammen mit der Oberpfalz.

Erste Anzeichen konjunktureller Eintrübung

Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit ist in den Sommermonaten üblich, da sich vor allem 15- bis 25-Jährige nach dem Ende der Schule oder des Studiums arbeitslos melden, bevor sie im Herbst eine neue Stelle oder eine Ausbildung antreten. Der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen, Ralf Holtzwart, sieht den schwäbischen Arbeitsmarkt nach wie vor auf einem hohen Niveau.

Achillesverse Lager und Logistik

Allerdings zeichnen sich laut Holtzwart in den Agenturbezirken Augsburg und Donauwörth erste Anzeichen einer konjunkturellen Eintrübung: "Wir haben in diesen beiden Agenturbezirken einen besonders hohen Anteil an Lager, Logistik und an den klassischen Produktionsbetrieben", sagte Holtzwart. Das seien die Betriebe, die besonders von der konjunkturellen Entwicklung betroffen seien.

Mit einer Arbeitslosenquote von 1,5 Prozent verzeichnet der Landkreis Donau-Ries die niedrigste Arbeitslosigkeit in Schwaben, gefolgt von den Landkreisen Dillingen, Günzburg und Unterallgäu mit einer Quote von 1,7 Prozent. Die Stadt Augsburg weist mit einer Arbeitslosenquote von 4,8 Prozent den höchsten Wert in Schwaben auf.