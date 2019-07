Arbeitsmarkt: Schwaben hält Spitzenplatz im Freistaat

In absoluten Zahlen waren in Schwaben im Juni 26.252 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 807 weniger als im Mai, aber 297 mehr als vor einem Jahr. Christian Bockes, Mitglied der Geschäftsführung der BA-Regionaldirektion Bayern, macht dafür die sich abschwächende Konjunktur verantwortlich. Konkret habe sie sich das bereits in den Agenturbezirken Augsburg und Donauwörth ausgewirkt.

Andererseits hebt Bockes das hohe Niveau in Schwaben hervor. Eine Quote von 2,4 Prozent sei eine "sehr geringe Ausprägung der Arbeitslosigkeit". Auch die Beschäftigungssituation sei "gut" und es sei eine "hohe Dynamik" zu verzeichnen.

Schwaben: viele freie Ausbildungsstellen in Handel und Büro

Zwei Monate vor Beginn des neuen Ausbildungsjahres verweist Bockes auch auf die Lehrstellensituation in Schwaben. 10.758 Bewerber haben sich dort bislang für eine Lehrstelle gemeldet, das sind 5,8 Prozent weniger als noch vor einem Jahr.

Umgekehrt wurden von den Betrieben 14.886 Stellen gemeldet und damit 3,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die meisten freien Ausbildungsstellen in Schwaben gebe es aktuell im Einzelhandel, im Büro und allgemein im Verkauf, heißt es im Bericht der BA-Regionaldirektion Bayern.