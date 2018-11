Arbeitsmarkt Oberpfalz: Stabile wirtschaftliche Struktur

Mit einer Arbeitslosenquote von 2,3 Prozent ist die Oberpfalz unter den bayerischen Regierungsbezirken weiterhin der Spitzenreiter. Die Quote blieb im November konstant, obwohl die Zahl der Arbeitslosen um 394 auf 14.853 Mitte des Monats stieg.

Stabile wirtschaftliche Struktur

Der Vizechef der bayerischen Arbeitsagenturen, Klaus Beier, sprach von einer "stabilen wirtschaftlichen Struktur" und bewertete den leichten Anstieg als ausschließlich jahreszeitlich bedingt. Am niedrigsten lag die Arbeitslosenquote im Landkreis Neumarkt mit 1,4 Prozent, das ist der zweitbeste Wert in Bayern hinter Eichstätt in Oberbayern.

Stadt-Land-Gefälle

Die höchste Quote verzeichnete die Stadt Weiden mit 4,9 Prozent. Weiden sei als Zentrum der nördlichen Oberpfalz Anziehungspunkt für Langzeitarbeitslose, erklärte Beier. Dieses Stadt-Land-Gefälle sei mittlerweile typisch für den bayerischen Arbeitsmarkt.