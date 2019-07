Arbeitsmarkt Oberfranken: "Solide" gegen den bayerischen Trend

In Oberfranken waren im Juli 18.404 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet. Wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit heute mitteilte, waren das 689 mehr als im Juni und 386 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 3,0 Prozent, 0,1 Prozentpunkte höher als vor einem Monat.

Den höchsten Anstieg hat es nach Angaben der Regionaldirektion in Kronach gegeben. Dort mussten sich Anfang Juli Mitarbeiter des Traditionsunternehmens Loewe nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens arbeitslos melden.

Positiv: Kaum Veränderungen

Der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen, Ralf Holtzwart, wertet es dennoch als erfreulich, dass es in Oberfranken bei der Arbeitslosigkeit kaum Veränderungen im Vergleich zum Juli 2018 gibt. So lag die Arbeitslosenquote vor einem Jahr genauso wie in diesem Monat bei 3,0 Prozent. "Oberfranken ist sehr stabil", sagte Holtzwart. Saisonale Schwankungen auf Oberfrankens Arbeitsmarkt seien zurückgegangen, so Holtzwart. Außerdem gebe es hier wachsende Beschäftigung. Einzige Eintrübung: Die oberfränkischen Betriebe und Unternehmen melden derzeit weniger offene Stellen als im Jahr zuvor.