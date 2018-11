Arbeitsmarkt Oberbayern: Stabil und saisonunabhängig

In Oberbayern waren im November 2018 68.115 Menschen arbeitslos gemeldet. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit sind das noch einmal 289 weniger als im Oktober. Die Arbeitslosenquote liegt dennoch unverändert bei 2,6 Prozent. Im November 2017 hatte sie noch bei 2,8 Prozent gelegen.

Viele Akademiker, wenig Saisoneinfluss

Die stabile Arbeitsmarktsituation erklärte der Vizechef der bayerischen Arbeitsagenturen, Klaus Beier, damit, "dass Oberbayern nicht von der Saison geprägt ist". Dafür sorgten unter anderem die vielen akademischen Arbeitsplätze vor allem in München.

Eichstätt ganz oben

Im Landkreis Eichstätt sank die Quote noch einmal auf jetzt 1,1 Prozent, den besten Wert im gesamten Freistaat. Acht weitere Landkreise liegen unter 2,0 Prozent. Dagegen weist die Stadt Rosenheim mit 3,9 Prozent den höchsten Wert im Regierungsbezirk auf, gefolgt von der Landeshauptstadt München mit 3,4 Prozent.

Fragezeichen im Berchtesgadener Land

Keine Erklärung hat die bayerische Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit dafür, dass die Arbeitslosigkeit im Landkreis Berchtesgadener Land ebenfalls bei 3,4 Prozent liegt. Typischerweise liegt die Quote in Landkreisen deutlich niedriger als in Städten.