Arbeitsmarkt Niederbayern: Autobranchen-Ärger ohne Auswirkungen

Die Zahl der Arbeitslosen in Niederbayern ist im November 2018 um 242 auf 17.470 gestiegen. Die Arbeitslosenquote liegt jetzt mit 2,5 Prozent um 0,1 Punkte höher als im Oktober. Im November 2017 lag sie bei 2,6 Prozent.

Arbeitsagenturen: Saisonale Gründe für Anstieg

Der Vizechef der bayerischen Arbeitsagenturen, Klaus Beier, machte für die gestiegene Quote ausschließlich jahreszeitliche Gründe verantwortlich. Bedenken, die derzeitigen Probleme in der Autoindustrie könnten sich bereits am Arbeitsmarkt bemerkbar machen, widersprach er: "Im Moment gibt es dafür noch keine Anzeichen", so Beier, "weder bei den Herstellern noch bei den Zulieferern".

Straubing oben auf

Gemeinsam mit Schwaben verzeichnet der Regierungsbezirk Niederbayern die zweitniedrigste Arbeitslosigkeit im Freistaat. Den niedrigsten Wert verzeichnet dabei der Landkreis Straubing-Bogen mit 2,0 Prozent, während die Stadt Straubing gleichzeitig mit 4,2 Prozent die höchste Quote Niederbayerns meldet. Vergleichsweise hoch sind die Quoten auch in den Städten Passau (3,8 Prozent) und Landshut (3,6).