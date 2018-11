Arbeitsmarkt Mittelfranken: Aufholjagd geht weiter

Die Arbeitslosenquote in Mittelfranken ist im November 2018 mit 3,3 Prozent unverändert geblieben. Die Zahl der Arbeitslosen nahm um 120 leicht zu. Damit bleibt Mittelfranken der Regierungsbezirk mit der höchsten Quote in Bayern. Im Jahresvergleich nahm die Zahl der Arbeitslosen allerdings um knapp 2.000 ab. Die Quote sank um 0,2 Prozentpunkte und damit deutlicher als in den meisten anderen Bezirken.

Nachwirkungen aus dem Jahr 2000

Insgesamt waren Mitte November noch 32.996 Menschen arbeitslos gemeldet, etwa zwei Drittel davon in den Großstädten Nürnberg und Fürth. Dort leidet der Arbeitsmarkt noch immer unter Massenentlassungen der Metall- und Elektroindustrie vor dem Jahr 2000. Viele der damals Entlassenen haben keine Ausbildung.

"Langfristig gute Entwicklung"

Mittlerweile aber habe sich das Blatt gewendet, berichtete Klaus Beier, der Vizechef der bayerischen Arbeitsagenturen. In der Region entstünden immer mehr Arbeitsplätze in modernen Branchen wie Informationstechnik und Kommunikation. Ein gutes Zeichen sei außerdem der "überproportionale Zuzug junger Menschen zwischen 15 und 25 Jahren. Das spricht für eine langfristig gute Entwicklung."

Nürnberg hat mit einer Quote von 5,1 Prozent weiterhin die dritthöchste Arbeitslosigkeit im Freistaat. Dagegen liegen die Landkreise Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim (1,6 Prozent) und Erlangen-Höchstadt (1,7) in der bayerischen Spitzengruppe.