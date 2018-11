Arbeitsmarkt in Oberfranken: Struktureller Wandel gut bewältigt

In Oberfranken hat sich die Arbeitslosigkeit im November kaum verändert. Die Zahl der Arbeitslosen nahm im Vergleich zum Vormonat um 72 auf jetzt 17.849 zu. Die Arbeitslosenquote beträgt unverändert 3,0 Prozent. Jahreszeitlich bedingt wäre ein stärkerer Anstieg zu erwarten gewesen.

Herausforderung Demografie

Im Vorjahresvergleich lag die Zahl der Arbeitslosen um 859 niedriger. Der Vizechef der bayerischen Arbeitsagenturen, Klaus Beier, wertete die aktuellen Daten deshalb positiv: "Oberfranken hat den strukturellen Wandel gut bewältigt", sagte er im Hinblick darauf, dass Oberfranken über Jahrzehnte mit dem Niedergang traditioneller Industrien zu kämpfen hatte. "Herausforderung bleibt aber die Demografie", warnte Beier.

Niedrigste Quote im Landkreis Bamberg

Nicht überall ging die Arbeitslosigkeit im Jahresvergleich zurück. So stagnierte die Entwicklung in der Stadt Coburg, die mit 4,8 Prozent die zweithöchste Quote des Regierungsbezirks aufweist. Nur in der Stadt Hof liegt sie mit 5,2 Prozent höher. Am niedrigsten liegt die Qutoe im Landkreis Bamberg (1,9 Prozent), gefolgt von Forchheim (2,2).