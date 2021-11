Arbeitsmarkt in Bayern: Vierte Corona-Welle rollt verspätet an

Die Arbeitslosenquote in Bayern ist zum wiederholten Mal gesunken. Ralf Holtzwart, Chef der bayerischen Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit, zeigte sich erfreut, dass zuletzt nur noch rund 216.000 Menschen arbeitslos gemeldet waren. Das sind noch einmal 6.600 Arbeitslose weniger als einen Monat zuvor, sogar 54.000 weniger als vor einem Jahr.

Wieder mehr Kurzarbeit

Aber er beobachte auch, dass in den vergangenen Wochen immer mehr Betriebe Kurzarbeit angezeigt haben. Das werde sich in den kommenden Tagen deutlich steigern. Wegen der Lage der Pandemie und regionaler Lockdowns rechnet Holtzwart mit Kurzarbeit in Gastronomie, Hotellerie, Veranstaltungswesen, Kultur und Tourismus.

Am Alpenrand steigt die Arbeitslosigkeit schon

Gegen den bayernweiten Trend nahm die Arbeitslosigkeit in den Landkreisen Lindau, Oberallgäu, Garmisch-Partenkirchen und Berchtesgaden im November erstmals wieder zu, um 0,2 bis 0,4 Prozentpunkte. Allerdings stehen die Alpenlandkreise derzeit nach einem erfolgreichen Tourismus-Sommer noch deutlich besser da als der Landesdurchschnitt: In Bad Tölz-Wolfratshausen etwa liegt die Arbeitslosenquote nur bei 1,9 Prozent. Lediglich das Berchtesgadener Land verzeichnet mit 3,1 Prozent eine überdurchschnittliche Quote.

Große lokale Unterschiede quer durch Bayern

Gab es früher ein klares Nord-Süd-Gefälle am bayerischen Arbeitsmarkt, so sind heute die Unterschiede zwischen Stadt und Land größer. Im Vergleich der Regierungsbezirke ergeben sich nur noch geringe Unterschiede zwischen Spitzenreiter Oberpfalz (2,5 Prozent) und Schlusslicht Mittelfranken (3,4 Prozent).

Deutlich wird dagegen, dass es niedrige Arbeitslosenquoten vor allem in ländlichen Regionen in der Nähe großstädtischer Arbeitsmärkte gibt. So verzeichnet nach wie vor Eichstätt mit 1,5 Prozent die bayernweit niedrigste Arbeitslosenquote. Aber auch der Landkreis Main-Spessart, der in der Reichweite von Würzburg mit seinen Arbeitsplätzen im Umfeld der Hochschulen und medizinischer sowie sozialer Einrichtungen liegt, steht mit 1,7 Prozent ähnlich gut da.

Schlusslicht Schweinfurt: Aktuelle Krisen und Zukunftshoffnungen

In Schweinfurt, sagt Agenturchef Holtzwart, "zeigen sich oft Entwicklungen, die später in vielen Regionen Bayerns zu beobachten sind". Aktuell leide die Metallindustrie dort unter den Lieferengpässen in der Industrie. In der Folge komme die Stadt nicht von ihrer hohen Arbeitslosenquote herunter. Gleichzeitig aber werde Schweinfurt profitieren, wenn aufgrund der Energiewende künftig mehr Windräder gebaut werden. Er hoffe auf das Wirtschafts- und Klimaministerium der künftigen Berliner Regierungskoalition, so Holtzwart.

Auch bundesweit sinkt die Zahl der Arbeitslosen

Bundesweit ist die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland im November auf 2,317 Millionen gesunken. Damit waren im November 60.000 Menschen weniger ohne Job als noch im Oktober und 382.000 weniger als im November 2020, wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Die Arbeitslosenquote gab die Bundesagentur mit 5,1 Prozent an, im Oktober hatte sie bei 5,2 Prozent gelegen.