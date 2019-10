Arbeitsmarkt in Bayern: Konjunkturelle Delle wird spürbar

Mehr Menschen in sozialversicherungspflichtiger Arbeit

Erfreulich bleibe das weitere Wachstum der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung im Freistaat, die allerdings leicht zeitversetzt ermittelt wird. Nach einer aktuellen Hochrechnung waren im August 5.691.500 Personen in entsprechenden Beschäftigungsverhältnissen – 91.100 beziehungsweise 1,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Unter den einzelnen Agenturbezirken weist der Landkreis Eichstätt mit 1,3 Prozent die niedrigste Arbeitslosenquote auf. Auch das Schlusslicht ist dasselbe, wie in den Monaten zuvor: die Stadt Schweinfurt mit einer Quote von derzeit 6,0 Prozent.

Duale Ausbildung attraktiv

Mit dem Arbeitsmarktbericht für diesen Monat ziehen die Arbeitsagenturen auch eine Bilanz zum Ausbildungsmarkt 2018/2019: Den Angaben zufolge wurden im vergangenen Ausbildungsjahr in Bayern 95.080 Ausbildungsstellen besetzt, gut 15.000 Stellen konnten nicht besetzt werden. Rein rechnerisch hätten aber 72 Prozent der Schulabsolventen im Freistaat eine Ausbildung begonnen. Dies zeige, dass die duale Ausbildung in Betrieben und Berufsschulen zunehmend attraktiver werde. 2012 lag der Anteil noch bei 69 Prozent. Ralf Holtzwart bezeichnet diese steigende Tendenz als erfreulich, denn eine abgeschlossene Ausbildung sei ein Grundpfeiler für eine erfolgreiche Berufsbiografie.

Überangebot an Ausbildungsplätzen

Mittlerweile gebe es aber seit acht Jahren konstant mehr Ausbildungsplätze als Bewerberinnen und Bewerber in Bayern. Grund sei vor allem die geringer werdende Zahl der Schulabsolventen. Es sei allerdings auch so, dass bei einem Überangebot an Ausbildungsstellen Jugendliche die Ausbildungsvermittlung seltener und später nutzten. Beim Überangebot an Ausbildungsstellen gibt es allerdings erhebliche regionale Unterschiede. So kommen in der Oberpfalz auf einen unversorgten Bewerber 68 freie Ausbildungsplätze, in Mittelfranken hat ein Bewerber noch die Wahl zwischen sieben offenen Stellen.

Industrie attraktiver als Handwerk

Bei einem derartigen Bewerbermarkt gebe es nach wie vor Probleme, Ausbildungsplätze im Bereich des Lebensmittelhandwerks, etwa Metzger und Bäcker, zu besetzen. Und insgesamt habe es das Handwerk schwerer, seinen Bedarf an Lehrlingen zu decken als die Industrie. In der Industrie habe allerdings der Wandel auch eine Umorientierung der Jugendlichen ausgelöst. Mittlerweile seien die unterschiedlichen Bereiche in der Fachinformatik bei potenziellen Bewerbern beinahe so beliebt wie die KFZ-Mechatronik, die seit Jahren die Hitliste der beliebtesten Berufe bei den Jugendlichen anführt.