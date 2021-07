Arbeitsmarkt in Bayern erholt sich weiter von Pandemie

Der Arbeitsmarkt in Bayern erholt sich weiter von Corona-Pandemie. Wie die Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit mitteilt, waren im Juli 249.820 Menschen ohne Job. Das waren 6.980 weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 3,3 Prozent. Im Juli 2020 hatte die Quote noch bei 3,9 Prozent gelegen. Im Juli 2019, also vor der Pandemie, betrug sie allerdings nur 2,7 Prozent.

Weniger junge Menschen melden sich arbeitslos

Insgesamt betrachtet der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen, Ralf Holtzwart, die aktuelle Lage aber positiv. Die Nachfrage nach Arbeitskräften habe das Vorkrisen-Niveau wieder erreicht. Viele Arbeitslose hätten eine neue Beschäftigung gefunden. Zudem hätten sich im Vergleich zu den Vorjahren nur etwa halb so viele der unter 25-Jährigen arbeitslos gemeldet. Üblicherweise steigt gerade durch diese Gruppe die Arbeitslosigkeit im Juli an, weil sowohl das Ausbildungsjahr als auch das Sommersemester endet. Dieser saisonübliche Anstieg sei aber erstmals seit elf Jahren ausgeblieben.

Neues Ausbildungsjahr: Sehr gute Chancen in der Oberpfalz

Mit Blick auf den bevorstehenden Beginn des Ausbildungsjahres verweist Holtzwart auf die Chancen, die derzeit für die Bewerber bestehen: Aktuell sind im Freistaat noch 37.786 Ausbildungsstellen unbesetzt. Dem stehen nur 16.303 junge Menschen gegenüber, die noch keinen Ausbildungsplatz gefunden haben. Besonders gute Chancen haben Bewerber derzeit in der Oberpfalz, wo auf einen Bewerber vier Ausbildungsstellen kommen.

Nachfrage nach Arbeitskräften steigt

Die Nachfrage nach neuen Arbeitskräften ist auch im Juli weiter gestiegen. Den Arbeitsagenturen und Jobcentern wurden 34.293 neue Stellen gemeldet – 62,7 Prozent mehr als vor einem Jahr. Im Stellenpool befinden sich aktuell 126.089 offene Stellen und damit über ein Drittel mehr als im Vorjahr.

"Erstmals wurde in diesem Monat das hohe Vorkrisen-Niveau erreicht." Ralf Holtzwart Chef der bayerischen Arbeitsagenturen

Spitzenreiter Oberpfalz - Schlusslicht Mittelfranken

Unter Bayerns Bezirken verzeichnet die Oberpfalz unverändert die niedrigste Arbeitslosenquote. Mit 2,9 Prozent ist sie der einzige bayerische Regierungsbezirk, der die 3-Prozent-Marke unterbietet. Die höchste Arbeitslosenquote hat mit 3,9 Prozent weit abgeschlagen Mittelfranken. Doch ist auch dort wie in allen Regierungsbezirken die Zahl der Arbeitslosen gesunken. Im Vergleich der Städte und Landkreise kann der Landkreis Eichstätt auch diesmal wieder die niedrigste Arbeitslosenquote vorweisen. Sie liegt unverändert bei 1,8 Prozent. Die höchste Quote hat die Stadt Nürnberg mit 6,0 Prozent. Allerdings ist sie im Vergleich zum Juli 2020 um einen ganzen Prozentpunkt zurückgegangen.