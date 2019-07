Arbeitsmarkt Bayern: Konjunkturschwäche macht sich bemerkbar

Wie geht es auf dem Arbeitsmarkt weiter?

Holtzwart rechnet deshalb in den kommenden Monaten mit steigenden Arbeitslosenzahlen. Eine weitere Prognose wagt er nicht: "Das ist vielleicht eine kleine Trendwende. Aber daraus kann man noch keine großen Entwicklungen ableiten", so Holtzwart. Auch sei der Gesprächsbedarf in Bezug auf Kurzarbeit angestiegen, allerdings seien daraus bisher keine Kurzarbeitsanmeldungen von Betrieben und Unternehmen hervorgegangen.

Im Vergleich zum Juli 2018 ist auch die Zahl der Menschen in der sogenannten Unterbeschäftigung in Bayern angestiegen, und zwar um 742 auf aktuell 293.507. Bei der Unterbeschäftigung werden zu der Zahl der Arbeitslosen diejenigen hinzugezählt, die an einer Maßnahme des Jobcenters oder der Arbeitsagentur teilnehmen oder vorübergehend krank sind.

Blick in die Regionen: Eichstätt top, Schweinfurt flop

Unter den Regierungsbezirken teilen sich Schwaben und die Oberpfalz mit einer Arbeitslosenquote von 2,5 Prozent die Spitze. Mittelfranken liegt mit einer Quote von 3,3 Prozent auf dem letzten Platz. Die niedrigste Arbeitslosenquote im Freistaat verzeichnet nach wie vor der Landkreis Eichstätt mit 1,3 Prozent, die höchste die Stadt Schweinfurt mit 6,2 Prozent.