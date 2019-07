Arbeitsmarkt Bayern: Arbeitslosigkeit sinkt langsamer

Arbeitslosigkeit wird wohl steigen

Christian Bockes, Mitglied der Geschäftsführung der bayerischen Arbeitsagenturen, geht davon aus, dass die Arbeitslosigkeit durch die schwächere Wirtschaftsentwicklung in Zukunft steigen wird. Auf der anderen Seite sei zwar auch von einem Beschäftigungsaufbau auszugehen – aktuell gibt es in Bayern rund 130.000 offene Stellen – doch es sei damit zu rechnen, dass diese Entwicklung "abflachen wird", so Bockes.

Die Lage in den Regionen

Die niedrigste Arbeitslosenquote im Freistaat weist auch im Juni der Agenturbezirk Eichstätt mit 1,3 Prozent auf. Schlusslicht ist weiterhin die Stadt Schweinfurt mit einer Quote von 6,0 Prozent. In Mittelfranken waren im Juni 33.343 Menschen (Quote: 3,3 Prozent) arbeitslos. In Oberfranken hatten 17.715 Menschen (2,9 Prozent) keinen Job. In Unterfranken wurden 19.871 Arbeitslose (2,6 Prozent) gezählt. In Niederbayern waren 18.091 Menschen (2,5 Prozent) Menschen arbeitslos, in der Oberpfalz 15.383 (2,4 Prozent). In Schwaben suchten im Juni 26.252 Menschen (2,4 Prozent) Menschen Arbeit, in Oberbayern 66.858 (2,5 Prozent).