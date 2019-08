Arbeitsmarkt Bayern: Arbeitslosenzahl saisonüblich gestiegen

Zahl der Unterbeschäftigten

Neben der offiziellen Arbeitslosenzahl weist die Bundesagentur auch die so genannte Unterbeschäftigung aus. Diese umfasst auch die Zahl der Menschen, die sich in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen befinden oder im Moment krank sind. Die Zahl der Unterbeschäftigung liegt in Bayern im August bei 301.175 und ist damit deutlich höher als die offizielle Arbeitslosenzahl. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Unterbeschäftigung etwas stärker gestiegen als die Zahl der Arbeitslosen (plus 1,0 Prozent gegenüber 0,9 Prozent).

Blick in die Regionen: Eichstätt top, Schweinfurt flop

Die niedrigste Arbeitslosenquote weist im August der Oberbayerische Landkreis Eichstätt auf mit 1,4 Prozent, Schlusslicht ist die Unterfränkische Stadt Schweinfurt mit einer Quote von 6,5 Prozent. Mittelfranken ist auf dem Arbeitsmarkt das Schlusslicht unter den bayerischen Regierungsbezirken. Aktuell liegt die Quote bei 3,6 Prozent. Im bayernweiten Vergleich sind derzeit in Schwaben und Oberbayern die wenigsten Menschen arbeitslos. Die Arbeitslosenquote liegt in beiden Bezirken bei 2,7 Prozent.

In Oberfranken ist die Zahl der Arbeitslosen im August saisonbedingt um 0,3 Prozentpunkte auf 3,3 Prozent gestiegen. Die Zahl der Arbeitslosen in Niederbayern ist im August um 1.565 auf 19.899 gestiegen. Die Quote liegt aktuell bei 2,8 Prozent. Die Oberpfalz ist am Arbeitsmarkt nicht mehr Spitzenreiter unter den bayerischen Regierungsbezirken. Die Quote stieg im Vergleich zum Juli um 0,3 Prozentpunkte auf 2,8 Prozent.

Arbeitslosenzahlen Bundesweit

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im August auf 2,319 Millionen gestiegen. Das waren 44.000 Erwerbslose mehr als im Juli und 31.000 weniger als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte.