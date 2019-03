Arbeitslosigkeit in Mittelfranken geht kontinuierlich zurück

Nürnberg schlechter als München, besser als Augsburg

Der Bereich Handel und Dienstleistungen macht nach Angaben der Regionaldirektion Bayern in Mittelfranken knapp ein Drittel aus. Auffällig hoch sei seit einiger Zeit der wachsende Anteil an Beschäftigten in sozialen und kulturellen Dienstleistungsberufen. Der Anteil auf dem mittelfränkischen Arbeitsmarkt betrage 7,4 Prozent. Im Agenturbezirk Nürnberg fällt der Rückgang der Arbeitslosigkeit laut Statistik zwar nicht so kräftig aus wie in München, jedoch viel stärker als in Augsburg.