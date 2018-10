Arbeitslosenzahl in Bayern wieder deutlich unter 200.000-Marke

Oberpfalz weiter Spitzenreiter

Bei über 130.000 offenen Arbeitsstellen in Bayern werde aber auch deutlich, dass die Arbeitgeber große Schwierigkeiten hätten, die richtigen Personen zu finden. Unter den Regierungsbezirken bleibt die Oberpfalz mit einer Quote von 2,3 Prozent Spitzenreiter im Freistaat. Die gute Entwicklung auf dem bayerischen Arbeitsmarkt macht sich auch in Oberfranken bemerkbar. Dort sank dort die Quote im Vergleich zum September um 0,1 Prozentpunkte auf aktuell 3,0 Prozent.

In Schwaben sank Arbeitslosenquote von 2,6 Prozent im September auf 2,4 Prozent im Oktober. Der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen, Ralf Holtzwart, macht vor allem den starken Rückgang bei der Jugendarbeitslosigkeit für den erneut verbesserten Wert verantwortlich. In Niederbayern waren im Oktober 17.228 Menschen arbeitslos gemeldet, 1.207 weniger als vor einem Monat. Mittelfranken bildet mit einer Arbeitslosenquote von 3,3 Prozent das Schlusslicht. Unter den Agenturbezirken hat Eichstätt in Oberbayern mit einer Quote von 1,2 Prozent weiterhin den besten Wert aufzuweisen. Schweinfurt in Unterfranken hat mit 5,4 Prozent bayernweit die höchste Arbeitslosenquote.