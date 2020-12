Arbeitslosenversicherung in Europa: Italien

Höchstbetrag 1300 Euro

Einen Anspruch hat aber nur, wer einen normalen Arbeitsvertrag in Händen hält, in den vier Jahren zuvor mindestens 13 Wochen versichert war und für den an mindestens 30 Tagen im Jahr zuvor in die Arbeitslosenversicherung bezahlt wurde. Dann werden 75 Prozent des Durchschnittslohnes der letzten zwei Arbeitsjahre ausbezahlt, es gilt aber ein Höchstbetrag, momentan liegt er bei rund 1.300 Euro. Wichtig ist, dass der Antrag innerhalb einer bestimmten Frist gestellt wird und dass man sofort bereit ist, eine andere Arbeit aufzunehmen. Auch die Teilnahme an Ausbildungskursen beim zuständigen Arbeitsamt ist vorgesehen. Drei Monate lang wird das Arbeitslosengeld in voller Höhe ausbezahlt, danach wird die Leistung jeden Monat um 3 Prozent verringert. Insgesamt wird es höchstens zwei Jahre bezahlt.

Eine Million Arbeitsplätze in Gefahr

Angesichts der Corona-Pandemie gilt für reguläre Arbeitsverhältnisse ein Entlassungs-Stop bis März. Die italienische Regierung befürchtet schon jetzt, dass im kommenden Jahr eine Million Arbeitsplätze in Gefahr sind. Allerdings tauchen viele Jobs gar nicht in den Statistiken auf, da sie offiziell nicht gemeldet sind