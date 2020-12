Arbeitslosenversicherung in Europa: Deutschland

33 Millionen Beitragszahler

Rund 33 Millionen Berufstätige zahlen zurzeit in die Arbeitslosenversicherung ein – besser müssen einzahlen. Denn das ist Pflicht in Deutschland für die, die abhängig beschäftigt sind. Der Beitragssatz beträgt 2,4 Prozent – allerdings kommt für die Hälfte der Arbeitgeber auf. Selbstständige können sich freiwillig versichern – doch nur unter bestimmten Voraussetzungen und sie müssen den vollen Beitrag zahlen. Wem gekündigt werden soll, der muss sich gleich als arbeitssuchend melden, damit die Agenturen gleich mit der Vermittlung starten können und die Zeit ohne Job möglichst kurz ist.

Arbeitslosengeld wird zwölf Monate gezahlt

Auf Antrag gibt es das Arbeitslosengeld in der Regel für 12 Monate. Wer länger ohne Job ist, der erhält die in vielen Fällen deutlich niedrigere Grundsicherung, also Hartz IV. Die zahlt der Staat, nicht die Versicherung. Dieses Fördern und Fordern, eingeführt unter dem SPD Kanzler Schröder, wird von den einen gelobt. Das System unterstütze die Rückkehr auf den Arbeitsmarkt.

Vergleichsweise hohe Armutsgefahr

Andere dagegen kritisieren Hartz IV als wenig hilfreich und vor allem als unzureichend. So seien Arbeitslose in Deutschland mehr als in anderen EU Ländern stark armutsgefährdet. Die Europäische Statistikbehörde kommt auf eine Quote von fast 74 Prozent. Im Schnitt der 27 EU-Staaten seien es lediglich 48,5 Prozent. Was sich in der Corona-Krise bewährt hat, ist vor allem eine Leistung der Bundesagentur für Arbeit: das Kurzarbeitergeld – auch zum Großteil bezahlt aus Mitteln der Versicherung.