Arbeitslosenquote in Unterfranken leicht über Vorjahresniveau

Wie die Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit mitteilt, waren in Unterfranken im Juni insgesamt 19.871 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 209 weniger als im Mai, aber 822 mehr als im Juni 2018. Wie Christian Bockes, Mitglied der Geschäftsführung der Regionaldirektion Bayern, erklärt, seien die Ursachen für diesen Anstieg vor allem im Raum Schweinfurt zu suchen. Die Region bekomme derzeit die Schwäche in der Automobilindustrie zu spüren.Die Stadt Schweinfurt ist mit einer Arbeitslosenquote von 6,0 Prozent weiterhin in ganz Bayern das Schlusslicht. Spitzenreiter in Unterfranken ist auch im Juni der Landkreis Main-Spessart mit einer Quote von 1,6 Prozent.

"Gute Beschäftigungsentwicklung" in Unterfranken

Bockes verweist insgesamt auf eine "gute Beschäftigungsentwicklung" in Unterfranken. So sei die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten binnen eines Jahres um 2,3 Prozent auf insgesamt 533.733 gestiegen. Zwei Monate vor Beginn des neuen Ausbildungsjahres verweist Bockes auch auf die Lehrstellensituation. 8.136 Bewerber haben sich in Unterfranken bislang für eine Lehrstelle gemeldet – 3,9 Prozent weniger als noch vor einem Jahr. Umgekehrt wurden von den Betrieben 11.027 Stellen gemeldet, das sind 7,7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die meisten freien Ausbildungsstellen in Unterfranken sind aktuell im Einzelhandel, im Büro und im Verkauf ausgeschrieben.