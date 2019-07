Arbeitslosenquote in Mittelfranken unverändert bei 3,3 Prozent

Die Arbeitslosenquote in Mittelfranken liegt wie auch im Juni bei 3,3 Prozent. Mittelfranken zeigt dabei gemeinsam mit Oberbayern eine besondere Entwicklung: In beiden Regionen ist, anders als in den anderen bayerischen Regierungsbezirken, die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Vor einem Jahr betrug die Arbeitslosenquote in Mittelfranken 3,4 Prozent. Außerdem verzeichnete die Region innerhalb eines Jahres einen Beschäftigungszuwachs, erklärt der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen, Ralf Holtzwart.

Prächtige Entwicklung für Mittelfranken

"Mittelfranken entwickelt sich weiterhin positiv“, sagte Holtzwart dem Bayerischen Rundfunk. Allerdings lasse die Dynamik bei der Meldung von offenen Stellen durch Betriebe und Unternehmen derzeit nach. In der Stadt Nürnberg beträgt die Arbeitslosenquote im Juli 5,2 Prozent. Das ist der höchste Wert in Mittelfranken. Die niedrigste Arbeitslosigkeit in der Region verzeichnet der Landkreis Neustadt a.d.Aisch/Bad Windheim mit einer Quote von 1,7 Prozent.