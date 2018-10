Arbeitslosenquote in Mittelfranken sinkt auf 3,3 Prozent

Wie aus dem aktuellen Arbeitsmarktbericht der Bundesagentur für Arbeit hervorgeht, waren Oktober 32.876 Menschen in Mittelfranken arbeitslos. Das waren 1.548 weniger als im September und 2.539 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote ging von 3,4 Prozent im September auf aktuell 3,3 Prozent zurück.Trotz eines an sich guten Werts bleibt Mittelfranken das Schlusslicht unter den bayerischen Regierungsbezirken.

Rückgang der Arbeitslosen erwartungsgemäß

Der Rückgang sei erwartungsgemäß, sagte der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen, Ralf Holtzwart. Nach einem saisonüblichen Anstieg im Sommer hätten viele junge Menschen mittlerweile eine Ausbildung oder ein Studium aufgenommen. Dementsprechend sei der Rückgang der Arbeitslosen unter 25-Jährigen im Vergleich zum September mit 16 Prozent besonders stark ausgefallen.

Stand Nürnberg hat schlechteste Quote

Mit einer Arbeitslosenquote von 1,5 Prozent hat der Landkreis Neustadt/Aisch – Bad Windsheim den besten Wert in Mittelfranken vorzuweisen. Die Stadt Nürnberg hat mit einer Quote von 5,1 Prozent den schlechtesten Wert. Auf dem Ausbildungsmarkt gibt es derzeit in Mittelfranken noch 2.513 unbesetzte Stellen. Auf der anderen Seite stehen lediglich 264 unversorgte Bewerber. Rein rechnerisch kommen also auf jeden Bewerber 9,5 Stellen