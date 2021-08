Arbeitslosenzahl in Bayern: Geringster August-Anstieg seit 1975

Wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit (BA) mitteilt, waren im August 253.108 Menschen in Bayern arbeitslos gemeldet. Das waren lediglich 3.288 mehr als im Juli. Der Anstieg zum Vormonat sei vor allem auf jüngere Menschen zurückzuführen, die sich nach dem Ende des Ausbildungsjahres und des Sommersemesters arbeitslos meldeten.

Nachholeffekte kompensieren saisonale Effekte

Auf der anderen Seite gebe es aber große Nachholeffekte, z.B. im Handel und im Gastgewerbe, sodass der saisonale Anstieg bei weitem nicht so stark ausfalle wie in anderen Jahren. Er sei so gering wie seit dem August 1975 nicht mehr. Im Vergleich zum Vorjahr sei die Arbeitslosigkeit deutlich gesunken. Im August 2020 waren im Freistaat 54.801 Menschen mehr ohne Job.

Die Quote lag vor einem Jahr noch bei 4,1 Prozent. Insgesamt liege die Arbeitslosigkeit zwar noch über dem Vorkrisenniveau - im August 2019 wurden 33.926 weniger Arbeitslose registriert - der Arbeitsmarkt erhole sich aber weiterhin, erklärte der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen, Ralf Holtzwart.

Holtzwart: Langzeitarbeitslose profitieren teils von stärkerer Nachfrage an Arbeitskräften

Als "besonders erfreulich" bezeichnete Holtzwart die Arbeitskräftenachfrage: "Die Unternehmen in Bayern haben im August deutlich mehr Stellen gemeldet als im August 2019. Von der Erholung profitieren ein Stück weit auch die Langzeitarbeitslosen. Vor drei Monaten stoppte der Anstieg zum ersten Mal seit Ausbruch der Pandemie. Seitdem sinkt die Langzeitarbeitslosigkeit leicht, liegt aber nach wie vor über dem Vorjahresniveau."

Die Pandemiebekämpfung bleibe aber einer der entscheidenden Faktoren bei der Einschätzung der kommenden Monate, so Holtzwart.

Ausbildungsmarkt bleibt Bewerbermarkt

Zum Beginn des Ausbildungsjahres sind in Bayern aktuell noch 31.909 Ausbildungsstellen unbesetzt. Gleichzeitig haben 8.947 junge Menschen noch keine Ausbildung oder eine Alternative, wie etwa eine überbetriebliche Ausbildung gefunden. Holtzwart appelliert deswegen an die Jugendlichen, die noch ohne Lehrstelle sind, sich jetzt mit den zuständigen Berufsberaterinnen und Berufsberatern in Verbindung zu setzen.

Spitzenreiter Oberpfalz - Schlusslicht Mittelfranken

Unter Bayerns Bezirken verzeichnet die Oberpfalz unverändert die niedrigste Arbeitslosenquote. Mit einem Wert von 3,0 Prozent ist die Quote zwar um 0,1 Prozentpunkte gestiegen, dennoch stabilisiere der bestehende Branchenmix zwischen einer starken Industrie und den witterungsabhängigen Branchen, wie dem Bau oder der Landwirtschaft, die Region weiterhin sehr, erklärt Holtzwart.

Die höchste Arbeitslosenquote hat mit 3,9 Prozent Mittelfranken. Doch hier bleibt die Quote im Vergleich zum Juli unverändert. Zudem ist die Arbeitslosenquote in der Stadt Nürnberg weiterhin leicht rückläufig. Sie sank von Juli auf August um 0,1 Prozentpunkte auf 5,9 Prozent. Dem entgegen verzeichnet die Stadt Fürth ein Plus von 0,1 Prozentpunkte zum Vormonat und einer aktuellen Quote von 5,4 Prozent. Die beiden Städte sind noch immer ausschlaggebend für die höhere Arbeitslosigkeit im bayerischen Durchschnitt.

Im Vergleich der Städte und Landkreise kann die Stadt Eichstätt auch diesmal wieder die niedrigste Arbeitslosenquote vorweisen. Sie liegt unverändert bei 1,8 Prozent. Die höchste Quote hat die Stadt Schweinfurt mit 6,2 Prozent.