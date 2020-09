Arbeitslose: Wohl unter drei Millionen

Der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, hat die Erwartungen selbst hochgeschraubt: In einem Interview am Wochenende deutete er an, die Zahl der Arbeitslosen könnte im September erstmals seit Beginn der Krise wieder gesunken sein. Aus der Luft gegriffen ist das nicht: Zuvor hatten Arbeitsmarktforscher berichtet, derzeit würden in den Unternehmen weniger Menschen entlassen als vor der Krise. Und im August hatte sich die Arbeitslosigkeit erstmals wieder so entwickelt wie zu dieser Jahreszeit üblich: mit einem leichten Anstieg auf 2,95 Millionen Menschen ohne Job. Und im September ist dann eben ein leichter Rückgang der Arbeitslosigkeit normal: Nach den Sommerferien beginnen das Ausbildungsjahr und auch neue Arbeitsverträge, während die Außenberufe noch nicht in die Winterpause gehen. Es wird also in diesem Jahr wohl tatsächlich – anders als befürchtet – die Marke von 3 Millionen Arbeitslosen nicht erreicht. Diese Normalisierung ist aber noch kein Aufschwung. Zunächst bleibt es wohl dabei, dass gut 600.000 Menschen mehr arbeitslos sind als ein Jahr zuvor.