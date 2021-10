Arbeitskräftenachfrage in Deutschland steigt im Oktober leicht

Der von der Bundesagentur für Arbeit (BA) heute veröffentlichte Stellenindex legte um zwei Punkte auf 126 zu. Im Vergleich zum Oktober 2020, der noch von der Pandemie geprägt gewesen sei, liegt der BA-X sogar 29 Punkte höher.

Vor allem Gastronomie und Produktion sucht Personal

Am kräftigsten nahm der gemeldete Bestand an Arbeitsstellen nach BA-Angaben in der Gastronomie und im Verarbeitenden Gewerbe zu. Dort seien auch deutlich mehr Arbeitskräfte gesucht worden als im Oktober 2019, dem Vergleichsmonat vor der Pandemie. Ein leichtes Plus im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie zeigt sich den Zahlen zufolge in fast allen anderen Branchen. Ausnahmen sind Bergbau, Energie und Wasser.

Der BA-X ist ein um Saisoneffekte bereinigter Arbeitsmarktindikator. Die genauen Zahlen zu Arbeitslosigkeit und offenen Stellen veröffentlicht die BA am Donnerstag (28.10.21) im Rahmen ihrer monatlichen Arbeitsmarktpressekonferenz.