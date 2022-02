Arbeitsausfälle wegen Corona: Viele Betriebe betroffen

Corona macht der Arbeitswelt zu schaffen: Rund 40 Prozent der Betriebe waren im Januar von Arbeitsausfällen betroffen. Die Hälfte von ihnen berichtet sogar davon, dass diese Ausfälle größere Probleme im Betriebsablauf nach sich ziehen. Das zeigt eine vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) mit Sitz in Nürnberg durchgeführte repräsentative Betriebsbefragung.

Angespannte Situation in der Omikron-Welle

Im gesamten ersten Jahr der Pandemie berichtete etwa die Hälfte aller Betriebe von coronabedingten Arbeitsausfällen, herbeigeführt durch Corona-Infektionen, Quarantänezeiten oder Absenzen von Eltern aufgrund von geschlossenen Kinderbetreuungseinrichtungen, so das IAB in einer Mitteilung. Der Vergleich zu den Zahlen alleine von Januar 2022 zeigt die aktuell "sehr angespannte Personalsituation der Betriebe in der Omikron-Welle", so IAB-Direktor Bernd Fitzenberger.

Größere Betriebe besonders betroffen

Vor allem größere Betriebe mit mindestens 250 Beschäftigten seien betroffen. Von ihnen berichten 90 Prozent von Ausfällen. Verhältnismäßig am häufigsten betroffen sind Betriebe im Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesen.

In der repräsentativen Betriebsbefragung "Betriebe in der Covid-19-Krise" werden monatlich etwa 2.000 Betriebe zum Umgang mit der Corona-Krise befragt.