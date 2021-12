Arbeitgeber kritisieren Weiterbildungspläne der Ampel-Koalition

Die vierte Welle der Corona-Pandemie fordert auch den Arbeitsmarkt erneut heraus. Aber nicht nur dafür müssen Arbeitnehmer immer besser für die digitale Transformation der Wirtschaft gewappnet sein. Denn die könnte Arbeitsplätze kosten. Die neue Regierung setzt auf mehr Qualifikation durch Weiterbildung. Allerdings gibt es an einzelnen Vorhaben Kritik von Seiten der Arbeitgeber.

Arbeitsminister Heil plant "Weiterbildungsrepublik"

Hubertus Heil hat sich als Arbeitsminister viel vorgenommen: Deutschland soll "Weiterbildungsrepublik" werden. Im Koalitionsvertrag ist dem Thema ein eigenes Kapitel gewidmet. Vielen Beschäftigten droht mangels Qualifikation, dass sie nicht mehr eingesetzt werden können. Rot-Grün-Gelb verspricht deshalb eine nationale Strategie zur Weiterbildung.

So soll künftig bei Arbeitslosen die Vermittlung in einen Job nicht mehr Vorrang haben – was Detlef Scheele, der Chef der Bundesagentur für Arbeit, begrüßt. "Wir sind nicht mehr gezwungen, in einen kurzfristigen Job zu vermitteln, wenn wir zu dem Ergebnis kommen, dass eine längerfristige Weiterbildung sinnvoller ist. Das dient der Person, aber auch der Fachkräfteproblematik." Um die geht es vor allem der Wirtschaft.

Arbeitgeber wollen selber Inhalte der Weiterbildung bestimmen

Kritik gibt es aus deren Reihen an einem anderen Vorhaben: der Bildungszeit. Beschäftigte sollen sich für die Weiterbildung eine Auszeit vom Job nehmen können. Die Bundesagentur zahlt dafür eine Unterstützung in Höhe des Arbeitslosengeldes. Der Betroffene und sein Arbeitgeber müssen dafür aber eine Vereinbarung abschließen.

Nicht gut kommt das in der Wirtschaft an. Sie fürchtet eine Qualifizierung ins Blaue hinein, die nicht mehr am Bedarf der Firmen orientiert ist. Sprich: Die Betriebe wollen selber entscheiden, wer und wie weitergebildet wird. Hierfür gebe es jetzt schon Förderinstrumente, die aber vereinfacht werden sollten. Ob der Arbeitsminister das berücksichtigt wird sich im neuen Jahr zeigen. Heil will die Bildungszeit bald schon auf den Weg bringen.