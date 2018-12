Arbeiterwohlfahrt: 250.000 Kinder in Bayern armutsgefährdet

250.000 Kinder in Bayern sind von Armut bedroht. Das berichtet die Arbeiterwohlfahrt in ihren aktuellen Sozialatlas. Die Gründe seien vielfältig. So falle es etwa Familien zunehmend schwer, bezahlbaren Wohnraum zu finden - vor allem in den Ballungsgebieten. Deshalb wohnten arme Kinder tendenziell schlechter und hätten weniger Rückzugsmöglichkeiten - wie ein eigenes Zimmer zum Lernen.

Kinder von Alleinerziehenden oft armutsgefährdet

Besonders hoch sei das Armutsrisiko in Haushalten von Alleinerziehenden: Mehr als ein Drittel von ihnen gelten in Bayern mittlerweile als armutsgefährdet - Tendenz leicht steigend. Auch für Familien mit Migrationshintergrund sei in Bayern die Armutsgefährdung deutlich erhöht.

“Es ist so, dass wir in diesem Land nicht insgesamt in wirtschaftlicher Not sind. Aber wir haben Bevölkerungsgruppen, an denen die gute Entwicklung zunehmend vorbeigeht.” Thomas Beyer, Arbeiterwohlfahrt Bayern

Arbeiterwohlfahrt fordert mehr Bildungschancen

Neben besserer Kinderbetreuung fordert die Arbeiterwohlfahrt für Kinder aus armen Familien vor allem mehr Bildungschancen. Die Koppelung von sozialer Herkunft und Bildungserfolg müsse in Bayern durch zusätzliche Förderangebote aufgebrochen werden.