Arbeiten von zuhause: Wie geht es mit Homeoffice weiter?

Fahrtzeiten zur Arbeit und Spritkosten sparen, zeitlich flexibler arbeiten – einige Vorteile von Homeoffice für Arbeitnehmer liegen auf der Hand. Doch es erfordert auch Disziplin, damit die Arbeit sich nicht zu stark mit dem Privatleben vermischt. Zudem sehen Gewerkschaften auch die Gefahr einer Spaltung zwischen Beschäftigten, die von zuhause aus arbeiten können und jenen, denen das nicht möglich ist.

Homeoffice-Auswirkungen auf das Familienleben

Johanna Reihl ist mit ihrer Familie aus Erlangen nach Kalchreuth gezogen. Dort wohnen sie zur Miete in einem ehemaligen Schloss – auf einem Landidyll mit viel Platz. Die 35-Jährige plant im Homeoffice Windkraftanlagen für Siemens. Die Kinder sind in Schule und Hort. "Morgens kann man sie in Ruhe wegbringen und hat nicht den Stress, 'ich muss zum Zug'. Das kann man alles sehr viel flexibler gestalten", sagt Johanna Reihl. "Das hilft im Familienleben, dass man näher an den Kindern ist."

Kaffeepause im Team – von zuhause aus

Johanna Reihl fühlt sich wohl zuhause. "Ich persönlich finde es super", sagt sie. Doch manchmal fehle ihr der Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen schon. Daher ließ sie sich etwas einfallen: Eine Kaffeepause am Rechner – damit der Teamgeist erhalten bleibt. "Wir treffen uns virtuell einmal die Woche eine halbe Stunde zu allen möglichen Themen." Dabei wird unter anderem geklärt, wer im Büro die Pflanzen gießt, wenn keiner da ist. Oder wie es mit den neuen Ausweisen läuft oder mit der Ausstattung im Homeoffice.

Das Ergebnis zählt

Der neue Siemens-Campus in Erlangen wirkt verwaist. Seit der Corona-Pandemie setzt das Unternehmen weltweit auf mobiles Arbeiten. Das betrifft etwa 140.000 Mitarbeiter. Selbst die Festangestellten haben keinen festen Arbeitsplatz mehr. Das spart dem Unternehmen Bürokosten. Vertriebsingenieur Florian Reiß hat sich längst an die neue Arbeitswelt gewöhnt. Der 33-Jährige schätzt die Freiheit und das Vertrauen seiner Chefs: Das Ergebnis zählt. Siemens ist damit Vorreiter in Deutschland. "Man hat angefangen, vieles von der Arbeitsweise zu überdenken und ich hoffe auch, dass vieles davon bleibt. Man hört, dass im Mittelstand viele zurück ins Büro müssen, ich würde mir wünschen, dass viel von dem 'new normal' übernommen wird", sagt er.

Wie geht es mit dem Homeoffice weiter?

Wie viel Homeoffice wird erhalten bleiben? Und wie wichtig ist es für Fachkräfte und Unternehmen? Das erforscht Oliver Falck vom Münchner Ifo-Institut. Sein Befund: Derzeit gehen wieder mehr Beschäftigte ins Büro: Im Juli arbeiteten in deutschen Unternehmen 25,5 Prozent der Beschäftigten zumindest teilweise im Homeoffice, im August nur noch 23,8 Prozent.

Hohes Potential im Homeoffice

Das Potential liege mit 56 Prozent aber mehr als doppelt so hoch. "Es war ja das Mittel der Wahl, um soziale Distanzierung zu erreichen und das Infektionsrisiko gering zu halten – und gleichzeitig die ökonomische, die wirtschaftliche Aktivität hoch zu halten. Die Alternative war, in Kurzarbeit zu gehen und die Produktion einzustellen, die Arbeit einzustellen. Da sehen Sie natürlich den Vorteil von Homeoffice", so Oliver Falck. Insgesamt mache Homeoffice die gesamte Wirtschaft widerstandsfähiger gegen künftige Pandemien. Oliver Falck rät daher zu steuerlichen Anreizen, zu Subventionen für Endgeräte zuhause und zu einem massiven Schub für den Breitbandausbau.

Sorgen der Gewerkschaften

Das Aufweichen fester Arbeitszeiten birgt aber auch Gefahren. Das ruft die Gewerkschaften auf den Plan. Karl Musiol arbeitet bei Siemens in Erlangen. Der IG-Metaller befürwortet Homeoffice, setzt sich jedoch gleichzeitig für das Recht auf Arbeit im Büro ein. Wichtig ist für ihn zudem der Zugang der Arbeitnehmervertreter zum Intranet. "Seit jeher haben die Gewerkschaften das gesetzlich verbriefte Recht in die Betriebe, die Büros und Fabriken zu gehen, um dort mit den Menschen zu sprechen. Und mit den Menschen Tarifpolitik zu machen. Wenn sich Arbeit jetzt in die virtuelle Welt verlagert, brauchen wir dieses Zutrittsrecht auch in die virtuelle Welt, in die digitale Infrastruktur der Unternehmen und Betriebe", so Karl Musiol.

Angst vor Spaltung unter den Beschäftigten

Beim jüngsten Warnstreik im März machte Karl Musiol aus der Not eine Tugend. Er filmte den Protest und sendete ihn live für alle im Homeoffice. Der Lohn für die Mühe: mehr Mitbestimmung und 500 Euro Corona-Prämie. Doch ein Problem bleibt aus seiner Sicht bestehen: "Wenn es zwei Gruppen von Beschäftigten gibt, die einen, die stark von der Möglichkeit profitieren, Homeoffice machen zu können, und eine zweite Gruppe, die diese Möglichkeit nicht hat, müssen wir verhindern, dass dort eine Spaltung entsteht. Da müssen wir Wege finden, dass diese Spaltung nicht entsteht."