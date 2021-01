Arbeiten statt lernen: Alltag für über 150 Millionen Kinder

In einem kleinen Ort vor den Toren der indischen Hauptstadt Neu-Dehli sitzt eine Elfjährige mit ihren Geschwistern vor dem Haus und näht Fußbälle. Pro Tag schafft sie zwei Bälle und erhält dafür gerade einmal umgerechnet 23 Cent. Die Familie des Mädchens ist auf den Verdienst der Kinder angewiesen. Ob als Näherin, als Straßenverkäufer, als Helfer in der Landwirtschaft oder auf Baustellen - weltweit müssen etwa 152 Millionen Kinder arbeiten - so schätzt die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) in Genf.

Was ist eigentlich Kinderarbeit ?

Kinderarbeit sind laut Definition Arbeiten, für die Kinder zu jung sind oder die gefährlich oder ausbeuterisch sind, die körperliche oder seelische Entwicklung schädigen oder die Kinder vom Schulbesuch abhalten. Sie beraubt Kinder ihrer Kindheit und verstößt gegen die weltweit gültigen Kinderrechte. Man muss also unterscheiden zwischen normalen Aufgaben zum Beispiel im Haushalt, zwischen legaler Beschäftigung von Jugendlichen und zwischen Ausbeutung von Kindern. "Neunzig Prozent finden in afrikanischen, arabischen, asiatischen Ländern statt. Zehn Prozent verteilt sich auf Lateinamerika und Europa", sagt Thomas Wissing, der sich als Teamleiter bei der ILO mit grundlegenden Menschenrechten in der Arbeitswelt beschäftigt.

Die Corona-Pandemie verschärft die Situation der Kinder

Bei der ILO geht man davon aus, dass die Coronavirus-Pandemie die Lage in Sachen Kinderarbeit verschlechtert hat.

"Es gibt natürlich Kinder, die ihre Jobs verloren haben. Es gibt umgekehrt aber auch die, die aus wirtschaftlichen Gründen ihre Familie unterstützen müssen. Also es gibt eine ganze Menge Kinder mehr, die jetzt arbeiten. Und wir befürchten, dass die Covid-Krise dazu führt, dass wir in einigen Monaten einen Anstieg der Kinderarbeit verzeichnen werden." Thomas Wissing, Teamleiter bei der ILO

Viele Familien sehen in ihrer Not keinen anderen Ausweg, als ihre Kinder zur Arbeit zu schicken. Tagelöhner haben von heute auf morgen nichts mehr zu essen und versuchen, wenigstens ein paar Cent zu verdienen oder zu erbetteln.