Arbeit, Geld und Risiko - Wie das AKW Isar 2 die Region prägte

Täglich sehen sie ihn aus ihrem Fenster: den 165 Meter hohen Kühlturm des Atomkraftwerks Isar 2. Für Maximilian und seinen Vater Peter Hohenester steht er als Symbol ihrer Heimat, ein Wegweiser in die Region: "Wenn wir vom Urlaub heimgefahren sind, hat man ihn schon von Weitem gesehen. Dann habe ich gewusst: Jetzt sind wir bald daheim", so der 24-jährige Maximilian.

Arbeitsplatz für drei Generationen

Das Kernkraftwerk wurde zum Lebenswerk für die Familie: Drei Generationen hatten hier ihren Arbeitsplatz. Peter Hohenesters verstorbener Vater, er selbst und sein Sohn. Obwohl die Atomtechnik schon immer umstritten war, ist Familie Hohenester hingegen davon überzeugt, vertraut ihr und vor allem den Kollegen.

Doch bald ändert sich der Blick aus ihrem Fenster, ihr Arbeitsplatz: Die letzten drei verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland werden am 15. April abgeschaltet, darunter Isar 2 – Deutschland steigt aus der Atomenergie aus. "Ich habe damit rechnen müssen, dass ich der Letzte sein werde von unserer Familie", so Maximilian. Vater und Sohn scheinen sich damit abgefunden zu haben.

Wehmut und Unverständnis

Wehmut schwingt in ihren Worten – und Unverständnis: Sie kritisieren, dass Deutschland Atomkraftwerke abbaue, während Nachbarländer neue aufbauen. "Und dann machen wir uns vom Ausland abhängig und importieren das gleiche Produkt, nur teurer", so Peter Hohenester. Sie kritisieren, dass Deutschland auf Kohle-, statt Atomkraftwerke setzt: "Das Größte, was bei denen rauskommt, ist CO2 – versteh ich nicht", so Maximilian Hohenester. Beide wehren sich nicht gegen die erneuerbaren Energien. Der Ausstieg kommt für Vater und Sohn aber zum falschen Zeitpunkt, die Transformation des Energiesystems sei noch nicht gelungen.

"Ein Stückweit mehr Sicherheit"

Anders sieht das Julia Haider, die Anfang 30 ist: "Ich vertraue da auf die Politik, dass wir das schon irgendwie hinbekommen. Möglichkeiten gibt’s immer, auch ohne Atomkraft." Ihr ganzes Leben lang schon wohnt Haider unweit des Atomkraftwerks in Niederaichbach. Den Kühlturm, den sie als Kind "Wolkenmaschine" nannte, verbindet sie heute mit einem Unsicherheitsgefühl. Sie ist froh, wenn hier abgeschaltet wird: "Man hat gehört, was in anderen Ländern passiert ist: Fukushima, Tschernobyl. Das birgt immer ein Risiko. Dann kommen Unsicherheiten auf und man fragt sich: Was passiert, wenn hier ein Unglück geschieht, wie geht es dann weiter?" Für Haider als Anwohnerin bedeutet das Abschalten des Kernkraftwerks Isar 2 "ein Stückweit mehr Sicherheit."

Geldsegen für Essenbach

Jahrzehntelang bescherte das Werk der Region Sicherheit – in finanzieller Hinsicht: eine extravagante Veranstaltungshalle mit Koi-Karpfen-Teich, eine Musikschule, das neue Glasfasernetz – Investitionen, die aufgrund der anfallenden Gewerbesteuer für das AKW in der Gemeinde Essenbach möglich waren, wie Altbürgermeister Fritz Wittmann sagt. Von 1991 bis 2014 war er hier Bürgermeister, erlebte die Hochzeit des Atomkraftwerks und den Profit davon für seinen Ort. "Es hat mir meine Arbeit erleichtert", so Wittmann heute. Das Atomkraftwerk wurde zwar schon immer kontrovers diskutiert, "aber es hat uns Möglichkeiten geboten, den Bürgern was zurückzugeben. Das haben wir versucht zu nutzen."

Generationen lebten und profitierten vom Atomkraftwerk nicht nur in der Region – unzählige Generationen danach leben jedoch mit dem Atommüll, für den es noch keine Lösung gibt.